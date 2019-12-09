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Белорусский разработчик игр занял 2 место в списке самых скачиваемых мобильных игр в октябре

10.12.2019 09:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Платформа для сбора данных App Annie составила топ-10 наиболее скачиваемых игр в App Store и Google Play в октябре 2019 года. На втором месте оказался белорусский разработчик SayGames. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Белорусский разработчик игр занял 2 место в списке самых скачиваемых мобильных игр в октябре
Изображение: Bruno Gomiero / unsplash.com

На втором месте разместилась Sand Balls от SayGames — это игра, в которой пользователь должен провести шарики через песок, чтобы загрузить их в грузовик. В Google Play она входит в топ-3 бесплатных игр. В App Store игра на 11-м месте в категории Puzzle.

SayGames — это разработчик и издатель мобильных игр жанра Ultra Casual. Компания зарегистрирована в Минске в мае 2018 года, является резидентом ПВТ. Штат насчитывает 14 сотрудников. В основном компания создает аркады и казуальные игры, но есть и исключение — Idle Painter, своеобразная игра-рисовалка, где пользователь наблюдает за созданием красивых живописных композиций.

В августе этого года аналитическая платформа Sensor Tower поместила SayGames на шестое место в рейтинге лучших мировых разработчиков мобильных приложений, исходя из популярности его продуктов: за апрель-июнь пользователи скачали игры белорусов около 200 миллионов раз. В сентябре SayGames поднялся на третье место.

В рейтинг App Annie также попали: американский издатель Activision Publishing со своей игрой Call of Duty: Mobile (1-е место); японский Nintendo с Mario Kart Tour (3-е место); турецкий Good Job Games с Fun Race 3D (4-е место); китайский Tencent Games с PUBG Mobile (5-е место).

 
Теги: Минск
 
 
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Платформа для сбора данных App Annie составила топ-10 наиболее скачиваемых игр в App Store и Google Play в октябре 2019 года. На втором месте оказался белорусский разработчик...
 
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