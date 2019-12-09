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Что вы знаете о Нобелевской премии? Тест
10.12.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сегодня, 10 декабря, в Стокгольме пройдет церемония вручения Нобелевских премий. Предлагаем пройти тест по интересным фактам, связанным с этой престижной научной премией. Заодно сможете запомнить парочку интересных фактов для беседы.
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Сегодня, 10 декабря, в Стокгольме пройдет церемония вручения Нобелевских премий. Предлагаем пройти тест по интересным фактам, связанным с этой престижной научной...
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