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Xiaomi Redmi K30 представлен официально. Цена - 285 долларов

10.12.2019 11:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Xiaomi анонсировала новый смартфон бренда Redmi под названием K30. Устройство получило поддержку 5G-сетей и экран с частотой в 120 Гц.

Xiaomi Redmi K30 представлен официально. Цена - 285 долларов

Гаджет работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765G (7-нм техпроцесс) и оснащается дисплеем на 6,67 дюйма с соотношением сторон 20:9. Фронтальная камера размещена в вырезе в верхнем правом углу панели, который по очертаниям похож на таковой в Samsung Galaxy S10+.

Но главная особенность экрана — частота его обновления, составляющая 120 Гц. Благодаря этому все действия на панели визуально кажутся намного более быстрыми и плавными в сравнении с обычными смартфонами, в которых используются экраны на 60 Гц.

Xiaomi Redmi K30 представлен официально. Цена - 285 долларов

Redmi K30 получил систему из четырех основных камер. Разрешение главного фотомодуля равняется 64 Мп (Sony IMX686). Разрешение остальных модулей равняется 2 Мп + 5 Мп + 8 Мп. Фронтальная камера — 20 Мп + 2 Мп.

Объем аккумулятора смартфона с поддержкой технологии ускоренной подзарядки на 30 Вт составляет 4500 мАч. В аппарате не стали отказываться от 3,5-мм разъема для наушников, в наличие также NFC-модуль и порт USB-C. Кроме того, Redmi K30 может работать в 5G-сетях. Впрочем, компания выпустит и чуть более технически простую версию девайса только с 4G/LTE. У нее скорость подзарядки снижена до 27 Вт.

В Китае Redmi K30 с 6/64 ГБ памяти и поддержкой 5G будет продаваться за 285 долларов, такой же аппарат с LTE оценили в 225 долларов. О сроках поступления новинки в международную продажу пока не сообщается.

 
 
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Xiaomi анонсировала новый смартфон бренда Redmi под названием K30. Устройство получило поддержку 5G-сетей и экран с частотой в 120 Гц.
 
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