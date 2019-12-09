Какую технику белорусская армия получила от России за 10 лет

Источник материала: IT.Tut.by

Ровно 10 лет назад, 10 декабря 2009 года, Беларусь и Россия заключили договор о развитии военно-технического сотрудничества — с этого времени поставки вооружения из РФ в нашу страну (с некоторыми оговорками) регламентировались именно этим документом и приложениями к нему . 42.TUT.BY вспомнил наиболее заметные образцы военной техники, поставленные из России и пополнившие белорусскую армию, а также количество этой техники.

Танк Т-72Б3. 14 штук



Фото: Денис Алдохин

Модернизация основного боевого танка Т-72 до версии Б3 с самого начала вызывала вопросы. Одни считали танк более чем удачной и при этом недорогой попыткой довести «рабочую лошадку» Советской армии до современных стандартов. Другие обращали внимание на неудовлетворительную, особенно для городского боя, защиту и недостаточную обзорность . Тем не менее, белорусским танкистам машина понравилась — «Не танк, иномарка!» .

Впервые в армию Беларуси танки, модернизированные на «Уралвагонзаводе» попали летом 2017 года — тогда нам привезли четыре штуки. Впоследствии было поставлено еще 10 .

Конструктивно Т-72Б3 отличается от немодернизированных версий наличием многоканального прицела «Сосна-У» (кстати, белорусской разработки) и тепловизора (раньше ставились французские Catherine FC от оружейного концерна Thales, потом начали устанавливать российские). На танках стоят новые радиостанции «Акведук» с шифрованной связью, а новый 1130-сильный турбированный двигатель позволяет машинам быстрее разгоняться и лучше маневрировать.

Именно на Т-72Б3 белорусские танкисты взяли этим летом «серебро» танкового биатлона. Впрочем, в любом случае 14 танков — это довольно мало, а о полном перевооружении на такие машины речь не идет.

Учебно-боевой самолет Як-130. 12 штук



Як-130 и Ан-26 пролетают над Минском во время репетиции воздушной части парада 28 июня 2019 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Як-130 был создан в 90-х годах прошлого века для замены устаревших чехословацких L-39. Впервые он взлетел в апреле 1996 года. На сегодня это один из лучших в мире учебных самолетов. Считается, что только он имеет характеристики, полностью идентичные современным реактивным истребителям. Так что тренировки на Як-130 могут дать пилотам лучшее представление, как летать на самолетах поколения 4+, таких как Су-30СМ.

Первую партию из четырех учебно-боевых машин Беларусь получила в 2015 году, через год мы приняли еще столько же , а в 2019 году — последнюю на нынешний момент четверку.

При необходимости Як-130 может использоваться и в качестве боевого самолета (легкий штурмовик). В этом качестве он несет свободно падающие бомбы, управляемые ракеты класса «воздух-воздух», неуправляемые ракеты, пушку калибром 23 или 30 мм или аппаратуру радиоэлектронной борьбы. В числе прочих самолетов Як-130 можно было увидеть на воздушном параде 3 июля 2019 года.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2Э». 20 штук



Изображение: АТН новости Беларуси и мира /YouTube

Тор-М2Э — новейший всепогодный ЗРК ближнего радиуса действия. Он может работать как для ПВО, так и для перехвата ракет на расстоянии до 15 и высоте до 10 километров. Разработана система крупнейшим российским производителем и экспортером вооружения «Алмаз-Антей» (компания входит в мировой топ-10 ).

На вооружении белорусских войск противовоздушной обороны комплекс стоит с 2015 года, он поставлялся в несколько приемов . По сравнению с более ранними версиями «Торов» у М2Э вдвое увеличенный боекомплект — одновременно батарея может выпустить 16 зенитных управляемых ракет 9М338К всего за несколько секунд.

Все пять батарей «Тор-М2Э» объединены в полк ПВО, задача которого — охранять строящуюся под Островцом Белорусскую АЭС.

Су-30СМ. 4 штуки (из 12)



Фото: Максим Гарлукович, агентство «Ваяр»

Изначально поставка тяжелых истребителей Су-30СМ в Беларусь не планировалась — в соглашении от 2014 года указано, что в Беларусь предполагается поставить МиГ-29М/М2. Легкие МиГи всегда были дешевле в обслуживании, чем тяжелые самолеты ОКБ Сухого (МиГ-29 и сейчас стоят на вооружении ВВС Беларуси, в то время как Су-27 лежат на хранении). Поэтому поставка на вооружение именно Су-30СМ до сих пор дискуссионный вопрос.

Конструктивно Су-30 СМ представляет собой усовершенствованный истребитель поколения 4+, несущий широкую номенклатуру вооружения. Стоимость таких самолетов высока (до 50 миллионов долларов), эффективность, судя по всему, тоже. Контракт на поставку 12 самолетов был заключен в июне 2017 года, а первые два истребителя прибыли в страну 13 ноября .

Мы подробно разбирали вопрос приобретения Су-30СМ в отдельном материале . Обзаведясь эскадрильей таких истребителей, Беларусь получит одни из самых современных и тяжелых самолетов в регионе .

Вертолет Ми-8МТВ-5. 12 штук



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Десантно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 — это современная модификация советского Ми-8, разработанная в 90-х годах. Производят их на Казанском вертолетном заводе, оттуда 12 таких машин и прибыли в Беларусь. Первые шесть Ми-8МТВ-5 попали к нам в 2016 году .

По сравнению с классическим Ми-8 новая версия вертолета несравнимо лучше и современнее. Броня, пилотажно-навигационное оборудование, системы связи и наблюдение — здесь новое все. «Это как пересесть с жигулей 78-го года на Lexus», — говорят белорусские вертолетчики .

Ми-8МТВ-5 пригодится для перевозки обычных или крупногабаритных грузов либо до 36 десантников. Благодаря металлокерамической броне его непросто сбить даже из ПЗРК.

Основная задача модели — обеспечить повышение мобильности войск и их способности реагировать на меняющуюся ситуацию. При необходимости вертолет способен выгрузить десант всего за 15 секунд. Возможна и установка носилок для эвакуации раненых.