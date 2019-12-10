Появилась фальшивая рассылка от имени «почтового сервиса TUT.BY»

Источник материала: IT.Tut.by

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» предупреждает: на днях появилась рассылка от имени «почтового сервиса TUT.BY », которая не имеет ничего общего с нашей организацией и, вероятно, является фишинговой, то есть направленной на незаконное получение ваших данных.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Письмо написано на не совсем правильном белорусском языке. В нем сообщается, что «все ваши входящие письма были заблокированы», так как «вы использовали 85% квоты электронной почты». Поэтому пользователю предлагается «расширить квоту электронной почты».

Любопытно, что адрес отправителя заканчивается на .hu — это национальный домен верхнего уровня для Венгрии.



Скриншот одного из сообщений

ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» предупреждает: ни в коем случае не переходите по ссылкам в таких письмах, не заполняйте так называемые формы авторизации и не оставляйте мошенникам свои персональные данные.

В случае, если вы пострадали от действий таких лиц, которые могут маскироваться под любую организацию (в том числе под государственные органы, банки), обращайтесь с заявлением в Управление по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий (адрес: 220 030, г. Минск, ул. Городской Вал, 4).