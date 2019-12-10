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«Вот бы меня еще включить в список людей с сединой до 30». Белорус из списка Forbes

10.12.2019 17:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Белорус Михаил Румянцев сейчас живет в самом сердце Кремниевой долины, в городе Маунтин-Вью, и помогает стартапам выходить на американский рынок. В США его привел его же продукт — стартап-компания FriendlyData, занимающаяся созданием системы «для обработки данных на естественном языке». Проще говоря, такая система позволит вести поиск в базах данных, применяя повседневную речь. Около года назад стартап был выкуплен корпорацией ServiceNow, самой инновационной компанией мира по версии Forbes. Это же издание включило Михаила в рейтинг 30 Under 30 Europe 2019. 42.TUT.BY побеседовал с ним о его нынешней работе и особенностях бизнеса.

«Вот бы меня еще включить в список людей с сединой до 30». Белорус из списка Forbes
Фото из личного архива Михаила Румянцева

Кто такой Михаил Румянцев?

Михаил Румянцев входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии портала «Ежедневник». По образованию он физик: окончил физический факультет БГУ, затем работал по распределению на госпредприятии инженером-электроником. Однако понял, что это «не совсем его», и сменил род деятельности: стал работать в небольшой минской IT-компании, где разрабатывал веб-системы.

По словам Михаила, у него изначально была цель создавать свои продукты: «Поэтому я получил неплохой опыт инженером и программистом, а потом уже использовал этот опыт для реализации своих интересов».

Наиболее известный продукт Михаила — это компания FriendlyData, который он основал вместе с Алексеем Зеновичем и Александром Зайцевым. Стартап занимался разработкой поискового интерфейса для работы с корпоративными базами данных. Он был призван позволить нетехническим специалистам задавать вопросы о данных компании на «естественном языке» и получать необходимую для принятия решения информацию, не используя SQL и не обладая знаниями о структуре баз данных.

В 2016 году Михаил вместе с кофаундерами решил вывести FriendlyData на американский рынок. Очевидно, что для этого нужно было физически находиться в Штатах.

— Я тогда просто купил билет в один конец до Нью-Йорка, отступать было некуда, — говорит Михаил. — Но сам Нью-Йорк — город, который очень мотивирует и придает энергию. Там дух конкуренции и все к чему-то стремятся.

Вначале стартап принял участие в акселерационной программе Starta Accelerator, которая помогла FriendlyData лучше понять американский рынок. Затем компании пришло приглашение от известного американского акселератора 500 Startups. Так как это могло помочь проложить путь в Кремниевую долину, команда приняла предложение.

Именно в 500 Startups FriendlyData и запустила первую, а затем и основную версию продукта под названием Fetch, который предоставляет доступ бизнес-пользователей к данным через достаточно простой и понятно сформулированный поисковой запрос.

Готовый продукт привлек внимание инвесторов всех мастей. И примерно год назад FriendlyData подписала соглашение о покупке технологии с крупной американской компанией ServiceNow, которая возглавляет рейтинг инновационности Forbes. После этого ключевая часть команды FriendlyData вошла в штат сотрудников ServiceNow и начала работу над интеграцией своей технологии в продукт компании.

Что касается Михаила, то в начале 2019 года он был включен в рейтинг Forbes 30 Under 30 Europe в категории «Технологии». Сегодня он помогает стартапам, в том числе и белорусским, выходить на американский рынок и готовится к запуску компании по развитию проектов. Мы поговорили с ним, как изменилась его жизнь после сделки с одной из самых инновационных компаний мира.

«Многие стартапы из Беларуси и СНГ пытаются сделать технологию и только потом понять, зачем она нужна»

«Вот бы меня еще включить в список людей с сединой до 30». Белорус из списка Forbes
Фото: itmentor.by

— Михаил, прошел уже год с тех пор, как FriendlyData присоединилась к ServiceNow. Как вы оцениваете это время, пошла ли сделка на пользу развитию вашего детища?

— Безусловно, я оцениваю позитивно. Действительно, присоединение к такой крупной, глобальной корпорации дало FriendlyData много возможностей и ресурсов. Сложно было бы говорить о таком прогрессе за один год, будучи стартапом и независимой компанией. Эти ресурсы помогают двигаться гораздо быстрее и без оглядки на инвесторов и другие внешние факторы.

— Что произошло с самой FriendlyData за этот год? Может, добавились новые офисы, расширился штат, начали разрабатывать новую технологию? Может, есть конкретные рынки?

— Такие детали я не буду раскрывать. Но скажу, что продукт действительно очень близок к тому, что мы хотели построить год или два назад, и благодаря ресурсам ServiceNow мы сделали это гораздо быстрее. Уже скоро будет новый релиз продукта платформы ServiceNow, в который как раз и войдет технология FriendlyData.

ServiceNow — это компания с 50-миллиардной капитализацией, лидер в области управления ИТ-услугами. Приложения компании автоматизируют и оптимизируют бизнес-процессы в крупных корпорациях, упрощая работу сотрудников ИТ-отдела, отдела кадров, департамента по работе с клиентами, службы безопасности. На эти рынки и нацелен продукт, основная платформа ServiceNow, в которую и входит технология FriendlyData.

— Как изменилась ваша жизнь после продажи стартапа? Вы стали спать спокойнее?

— Скажем так: она не то что поменялась, скорее вернулась в нормальное русло. Уже не нужно думать, как вернуть деньги инвесторам, выплатить зарплаты, не подвести клиентов, у меня теперь немного другие задачи и приоритеты. Стресса, конечно, стало меньше, и появилось время на какие-то вещи, которыми раньше приходилось жертвовать, такие как путешествия или банально занятия спортом и просто свободное время.

— Последнее, что я слышала о вас, что вы помогаете стартапам выходить на американский рынок и готовитесь к запуску компании по развитию проектов. Это так?

— Да, я сейчас запускаю company builder, который называется Founders.ai. В нем я помогаю стартапам, которые меняют в лучшую сторону работу крупных корпораций с помощью данных и AI-технологий. Так называемый Future of work.

И в этом company builder есть три основных направления, над которыми я работаю. Первый — классические венчурные инвестиции: я инвестирую в стартапы на «предпосевной» и «посевной» стадии, помогаю выходить на рынок и привлекать дальнейшие инвестиции. Второе направление — это мои собственные проекты, под которые я собираю команды. И третье — я выступаю как adviser, советник, и помогаю выходить компаниям на новые этапы развития.

Например, в Минске есть очень интересная компания MakeML, которая помогает тренировать модели для машинного обучения. Эти модели в дальнейшем можно использовать для построения различных приложений, используя компьютерное зрение. Приведу простой пример: используя это приложение, вы сможете построить продукт уровня MSQRD за считаные часы.

— Помню, вы даже составили список типичных ошибок стартаперов и опубликовали его у себя в Facebook. Меня зацепил один пункт: «Маленький/локальный рынок. „Мы обкатываем продукт в Беларуси, а затем выходим на рынок США“. Это никогда не работало». Неужели нет примеров, как белорусы начинали в нашей стране и добивались успеха?

— Стартап — по определению компания, которая создана для быстрого роста. Безусловно, построить быстрорастущую компанию на крупном рынке проще, чем на маленьком, который к тому же и не растет.

— Чем вообще страдают стартапы из Беларуси? Или у нас нет уникальных проблем?

— Я заметил, что многие стартапы из Беларуси и СНГ в целом изначально пытаются сделать технологию и только потом понять, зачем она вообще нужна. Компании не проводят так называемого customer development и часто делают то, что в принципе не нужно рынку.

Часто бывает, что видение основателя немного отличается от того, что нужно клиенту. Поэтому всегда лучше начинать с конкретной проблемы на конкретном рынке и конкретного пользователя. А сама по себе технология лишь поддерживающий механизм для бизнеса.

Думаю, это специфика белорусского рынка, который в основном сервисный: наши инженеры привыкли доводить до совершенства поставленные перед ними инженерные задачи, но не всегда думают о том, какую конкретную пользу приносит бизнесу это самое решение.

— Может, причина еще в том, что многие привыкли работать в жестких рамках, где есть начальник и подчиненный?

— Думаю, корни здесь гораздо глубже. Предпринимательство в СССР было вообще преступлением, и должно пройти определенное время, прежде чем появится критическая масса людей, которая мыслит в категориях решения проблем и создания чего-то нового.

По сути, предпринимательство и есть решение каких-то существующих проблем новыми путями. И корни многих инноваций лежат именно здесь.

— Но новые стартапы из Беларуси меняются?

— Да, есть некоторые позитивные сдвиги, и это хорошо.

«Вот бы меня еще включить в список людей с сединой до 30»

«Вот бы меня еще включить в список людей с сединой до 30». Белорус из списка Forbes
Фото: телеграм-канал Михаила Румянцева Start and Win

— Когда-то FriendlyData была в топовом акселераторе 500 Startups. Акселераторы и различные конкурсы вообще полезны для стартапов?

— Я стараюсь не обобщать. Но если уж и обобщить, то в мире есть два акселератора, что будут полезны абсолютно любому стартапу на ранней стадии — это Y Combinator и 500 Startups. Наверное, в отдельном случае стартапу будет полезно войти в какой-либо корпоративный или отраслевой акселератор. Но по большому счету акселераторов сейчас тысячи и проводятся тысячи конкурсов, однако стартапу лучше сфокусироваться на своих клиентах и решениях проблем.

— Что лучше — развивать свой стартап или же выйти, сделать экзит, на пике славы?

— Если вы привлекаете внешние инвестиции, то от вас рано или поздно ожидают возврата денег инвесторам. Если вы выбрали этот путь, то уже с самого начала следует продумать свою экзит-стратегию.

Да, на хороший бизнес, хороший продукт и хорошие технологии всегда найдется покупатель, но это не должно быть самоцелью.

— Что вы почувствовали, когда узнали, что попали в Forbes 30 under 30 Europe? Вы шли к этой цели специально или же это, скорее, приятный бонус от работы?

— Когда мне исполнилось 29, я в шутку сказал, что это мой последний шанс попасть в этот список. Но не скажу, что он многое для меня значит. Первая мысль была о том, что «вот бы меня еще включить в список людей с сединой до 30». Любой человек из списка Forbes понимает, какова цена успеха и через какой стресс приходится пройти. Так что в какой-то мере это бонус ко всему остальному.

— И какова цена успеха? Бессонница и нервы?

— В некоторой мере. Но кто сказал, что будет легко. В жизни любого стартапа, бизнеса есть куча сложностей, и не могу сказать, что мой путь какой-то уникальный. Просто кто-то сдается, кто-то идет дальше. И, как правило, те, что идут дальше, и побеждают.

— Если верить сериалу «Кремниевая долина» о рабочих буднях «технологического сердца США», то у стартапа ни дня не обходится без проблем.

— Этот сериал, конечно, сатира, где используется гиперболизация. Но я смотрю его как документальный, потому что очень много пересечений с реальностью. К тому же и сама среда, в которой происходит действие сериала, — это Кремниевая долина, где я сейчас живу. И там в сатирической форме высмеиваются многие вещи, которые здесь являются реальностью. Например, мне запомнился эпизод про «песке-пескетарианство». Здесь действительно многие заморачиваются по этой теме.

«В Калифорнии считается хорошим тоном помогать»

«Вот бы меня еще включить в список людей с сединой до 30». Белорус из списка Forbes
Фото из личного архива Михаила Румянцева

— Хотелось бы немного расспросить про жизнь в Кремниевой долине. Вы ранее рассказывали какие-то ужасы, что напротив окон вашего первого дома в Сан-Франциско жили бездомные. Неужели так плохо с рынком жилья?

— Нужно разделять Кремниевую долину и Сан-Франциско. Да, когда я только переехал в Сан-Франциско, приходилось на всем экономить, потому что все деньги уходили в развитие продукта. Выбирать не приходилось. Действительно, там есть не слишком хорошие районы для жизни. Но, думаю, они есть в любом крупном городе.

Цены на жилье в Кремниевой долине продиктованы рынком. Сюда приезжает все больше людей, так как здесь есть какие-то карьерные возможности и возможности для развития. И всем этим людям нужно где-то жить. При этом новое жилье практически не возводится: весь полуостров уже застроен, и есть определенные регуляции по новой застройке. Отсюда и высокий спрос на жилье.

— А как живется в Маунтин-Вью, это хорошее место для жизни? Или оно, скорее, подходит для бизнеса?

— Это очень комфортное место, можно сказать, самое сердце долины. Здесь находится штаб-квартира Google, тот же Y Combinator, крупный офис Microsoft. То есть это такой молодой город, в котором много гиков, технарей и всегда хорошая погода.

— В Кремниевой долине много белорусов?

— Да, в том же Google сотни людей. Не могу сказать, что здесь прямо какое-то белорусское комьюнити, но знакомые стараются помогать друг другу. Хотя я бы в принципе не разделял местных по национальному признаку. В Калифорнии считается хорошим тоном помогать.

«Предпринимателей отличает оптимистичный способ мышления»

«Вот бы меня еще включить в список людей с сединой до 30». Белорус из списка Forbes
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

— Когда вы основывали стартап, то предполагали, что окажетесь в Калифорнии и будете помогать другим стартапам входить на рынок?

— Наверное, о таких деталях я не задумывался. Но, думаю, любой основатель с самого начала должен быть всегда нацелен на успех. В общем-то, это и отличает предпринимателей от большинства людей — такой оптимистичный способ мышления. Казалось бы, 90% стартапов умирает, но тем не менее появляются все новые и новые, и в этом есть что-то нелогичное.

— Я несколько лет назад прочла интервью с вами, где вы дали совет, как войти в IT: «Ставить четкие цели на ближайшую неделю, месяц, год и много работать». Вы и сейчас так считаете?

— Я бы не стал ограничиваться исключительно IT. Современная экономика такова: чтобы быть конкурентным на рынке, нужно постоянно приобретать новые знания. Для хайтека это особенно актуально, потому что технологии очень быстро развиваются. Если же у вас по какой-то причине цель попасть именно в IT, то да, это вполне возможно, если поставить перед собой цель, упорно учиться и идти к ней.

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