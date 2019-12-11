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СМИ США: второй авианосец Великобритании может оказаться последним

12.12.2019 16:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Второй авианосец класса Queen Elizabeth — Prince of Wales — может оказаться последним авианесущим кораблем Великобритании, несмотря на свою относительно низкую стоимость. Причина этого в чрезвычайной дороговизне самолетов, которые составят авиакрыло авианосцев данного типа, пишет Military Watch.

СМИ США: второй авианосец Великобритании может оказаться последним
Фото: Royal Navy

Авианесущие корабли Queen Elizabeth и Prince of Wales — единственные английские авианосцы, заложенные и построенные после Второй мировой войны. Оба имеют водоизмещение в 65−70 тысяч тонн, что дает авианосному флоту Великобритании второе место по водоизмещению (130−140 тысяч тонн) после американского (около полутора миллионов тонн). По современным меркам стоимость кораблей типа Queen Elizabeth довольно мала — две единицы стоят 8,15 миллиарда долларов, тогда как новые американские авианосцы типа «Джеральд Форд» обходятся в 13 млрд за штуку.

Правда, за низкую цену кораблей пришлось платить урезанными возможностями: на «Королевах Елизаветах» нет аэрофинишеров и катапульт, они имеют неядерную силовую установку и, соответственно, ограниченную автономность. Это порождает ряд ограничений: корабли не смогут использовать тяжелые самолеты ДРЛО и радиоэлектронной борьбы и палубные истребители без вертикального взлета. В результате единственным приемлемым для «Королевы Елизаветы» и «Принца Уэльского» самолетами становятся американские СВВП F-35B.

Это одни из самых дорогостоящих истребителей в мире, значительно превосходящие по цене F-35C и другие палубные самолеты. Поэтому эксплуатация таких машин сильно увеличит расходы Королевского флота — притом что обычно самолеты вертикального взлета имеют меньшие боевые возможности, чем их «горизонтальные» собратья.

Все это наряду со скромными финансовыми возможностями флота Ее Величества королевы способно привести к тому, что Великобритания просто не сможет полноценно эксплуатировать новейшие авианосцы. И тем более — строить новые. Поэтому, заключает Military Watch, у «Принца Уэльского» есть все шансы оказаться последним построенным британским авианесущим кораблем.

 
 
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Второй авианосец класса Queen Elizabeth — Prince of Wales — может оказаться последним авианесущим кораблем Великобритании, несмотря на свою относительно низкую стоимость....
 
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