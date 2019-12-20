Посмотрите на снимок кратера на Марсе, покрытого льдом

Источник материала: IT.Tut.by

Европейское космическое агентство опубликовало фотографию кратера на Марсе, сделанную орбитальным зондом Trace Gas Orbiter.



Фото: ESA / Roscosmos / CaSSIS

В описании сказано, что фото было сделано утром 26 октября. На снимке запечатлено то, как солнечный свет упал на залежи льда в кратере на севере Марса, отчего те ярко сияют.

Это простой чашеобразный кратер шириной 7 км. Лед заполняет большую часть дна и покрывает часть окружающей местности.

«Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы» (на английском Trace Gas Orbiter, сокращенно TGO) — космический аппарат для изучения происхождения малых газовых составляющих в атмосфере Марса с орбиты искусственного спутника. Аппарат создан по программе «ЭкзоМарс» специалистами Европейского космического агентства. Два из четырех научных приборов разработаны в Институте космических исследований РАН.

Аппарат был запущен 14 марта 2016 года. 19 октября 2016 года он прибыл на высокоэллиптическую орбиту Марса. К апрелю 2018 года переведен на низкую круговую орбиту высотой около 400 километров, и с 21 апреля 2018 года выполняет научную миссию.