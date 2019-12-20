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Посмотрите на снимок кратера на Марсе, покрытого льдом
21.12.2019 14:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Европейское космическое агентство
В описании сказано, что фото было сделано утром 26 октября. На снимке запечатлено то, как солнечный свет упал на залежи льда в кратере на севере Марса, отчего те ярко сияют.
Это простой чашеобразный кратер шириной 7 км. Лед заполняет большую часть дна и покрывает часть окружающей местности.
«Орбитальный аппарат для исследования малых составляющих атмосферы» (на английском Trace Gas Orbiter, сокращенно TGO) — космический аппарат для изучения происхождения малых газовых составляющих в атмосфере Марса с орбиты искусственного спутника. Аппарат создан по программе «ЭкзоМарс» специалистами Европейского космического агентства. Два из четырех научных приборов разработаны в Институте космических исследований РАН.
Аппарат был запущен 14 марта 2016 года. 19 октября 2016 года он прибыл на высокоэллиптическую орбиту Марса. К апрелю 2018 года переведен на низкую круговую орбиту высотой около 400 километров, и с 21 апреля 2018 года выполняет научную миссию.
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Европейское космическое агентство опубликовало фотографию кратера на Марсе, сделанную орбитальным зондом Trace Gas Orbiter.
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