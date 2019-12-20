Рассказываем о плюсах и минусах 5 новых смартфонов, которые недавно появились в Беларуси

Источник материала: IT.Tut.by

Как правило, декабрь не самый насыщенный месяц в плане старта продаж новых моделей смартфонов. Обычно крупные производители к этому времени уже «отстрелялись» и готовятся к презентации следующих аппаратов. Но не все смартфоны появляются в Беларуси одновременно с мировым запуском. Ниже мы собрали пять моделей, которые начали продаваться у нас недавно.

Mi Note 10 — флагманское устройство производителя, которое продается у нас почти за 600 евро. Главными плюсами смартфона мы назвали дисплей, выдающуюся автономность (до двух дней без подзарядки) и основную камеру. Хотя фишка в виде 108-мегапиксельного фотомодуля, на наш взгляд, скорее маркетинговая уловка. Тем не менее фотографирует аппарат более чем достойно.





Минусы также есть. Основной — большой вес. Держать гаджет в руке навесу может быть сложно. Если придираться, то к недостаткам получится отнести и отсутствие беспроводной зарядки и технологии защиты от влаги и пыли. Кому-то может не хватить стереодинамиков.

Redmi Note 8T — немного улучшенная версия обычного Redmi Note 8, который начал продаваться в Беларуси больше месяца назад. Из различий — NFC-модуль в модели с приставкой «Т» в названии. Последний пригодится для работы систем бесконтактных платежей. Впрочем, пока в Беларуси официально не заработает тот же Google Pay, необходимость такого модуля в смартфоне спорна.





Но в остальном Redmi Note 8T хочется только хвалить: при относительно невысокой цене устройство отличается хорошей автономностью (полтора-два дня), конкурентоспособной основной камерой в сравнении с другими смартфонами этого уровня, а также достаточной производительностью. Конечно, процессор Qualcomm Snapdragon 665 вряд ли получится назвать супермощным решением, но затруднений при работе интерфейса или при запуске игр на средних настройках графики возникнуть не должно.





В актив этого устройства, во всяком случае с точки зрения производителя, в первую очередь входит дизайн задней панели с мерцающим узором в форме буквы «Х». Компания также отмечает наличие батареи на 4000 мАч, выезжающей из верхней части корпуса фронтальной камеры, и поддержка карты памяти объемом до 512 ГБ.

Но есть нюанс. Технически Honor 9X, официально продающийся в Беларуси, практически не отличается от более старых смартфонов производителя. Аппаратной основой девайсу выступает уже знакомый процессор Kirin 710 °F, использующийся во множестве аппаратов Honor и материнской Huawei. При этом в китайской версии Honor 9X установлен более новый и производительный чип Kirin 810.

Предположим, что на такой шаг в компании пришлось пойти, чтобы суметь запустить продажи устройства на глобальном рынке с Google-сервисами. Другими словами, подобные технические конфигурации уже были сертифицированы Google и не противоречат американским санкциям.



Фото: The Verge

Это, наверное, самый технологичный смартфон в подборке как минимум благодаря экрану с частотой развертки в 90 Гц. За счет этого действия на дисплее — например, листание ленты новостей в Instagram или Twitter — воспринимаются намного более плавными и скоростными.

Остальные характеристики смартфона также не подкачали. Он работает на одном из самых мощных процессоров Qualcomm Snapdragon 855+ в паре с минимум 8 ГБ оперативной памяти — такого набора хватит, чтобы не задумываться о смене смартфона из-за производительности еще пару лет. Из минусов, особенно с учетом цены аппарата, выделяется отсутствие технологий защиты от воды и беспроводной зарядки.





Обновленная версия оригинального Galaxy А20 с приставкой «S» в названии по всем параметрам получилась пусть и немного, но лучше предшественника. В новинке используется процессор Snapdragon 450, а не аналогичный Exynos, экран стал больше (6,5 против 6,4 дюйма), основных камер три, а не две. Неизменным остался лишь объем аккумулятора в 4000 мАч