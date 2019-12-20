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Рассказываем о плюсах и минусах 5 новых смартфонов, которые недавно появились в Беларуси

21.12.2019 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Как правило, декабрь не самый насыщенный месяц в плане старта продаж новых моделей смартфонов. Обычно крупные производители к этому времени уже «отстрелялись» и готовятся к презентации следующих аппаратов. Но не все смартфоны появляются в Беларуси одновременно с мировым запуском. Ниже мы собрали пять моделей, которые начали продаваться у нас недавно.

Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Mi Note 10 — флагманское устройство производителя, которое продается у нас почти за 600 евро. Главными плюсами смартфона мы назвали дисплей, выдающуюся автономность (до двух дней без подзарядки) и основную камеру. Хотя фишка в виде 108-мегапиксельного фотомодуля, на наш взгляд, скорее маркетинговая уловка. Тем не менее фотографирует аппарат более чем достойно.

Рассказываем о плюсах и минусах 5 новых смартфонов, которые недавно появились в Беларуси

Минусы также есть. Основной — большой вес. Держать гаджет в руке навесу может быть сложно. Если придираться, то к недостаткам получится отнести и отсутствие беспроводной зарядки и технологии защиты от влаги и пыли. Кому-то может не хватить стереодинамиков.

Redmi Note 8T — немного улучшенная версия обычного Redmi Note 8, который начал продаваться в Беларуси больше месяца назад. Из различий — NFC-модуль в модели с приставкой «Т» в названии. Последний пригодится для работы систем бесконтактных платежей. Впрочем, пока в Беларуси официально не заработает тот же Google Pay, необходимость такого модуля в смартфоне спорна.

Рассказываем о плюсах и минусах 5 новых смартфонов, которые недавно появились в Беларуси

Но в остальном Redmi Note 8T хочется только хвалить: при относительно невысокой цене устройство отличается хорошей автономностью (полтора-два дня), конкурентоспособной основной камерой в сравнении с другими смартфонами этого уровня, а также достаточной производительностью. Конечно, процессор Qualcomm Snapdragon 665 вряд ли получится назвать супермощным решением, но затруднений при работе интерфейса или при запуске игр на средних настройках графики возникнуть не должно.

Полный обзор Xiaomi Redmi Note 8

Honor 9X

Рассказываем о плюсах и минусах 5 новых смартфонов, которые недавно появились в Беларуси

В актив этого устройства, во всяком случае с точки зрения производителя, в первую очередь входит дизайн задней панели с мерцающим узором в форме буквы «Х». Компания также отмечает наличие батареи на 4000 мАч, выезжающей из верхней части корпуса фронтальной камеры, и поддержка карты памяти объемом до 512 ГБ.

Но есть нюанс. Технически Honor 9X, официально продающийся в Беларуси, практически не отличается от более старых смартфонов производителя. Аппаратной основой девайсу выступает уже знакомый процессор Kirin 710 °F, использующийся во множестве аппаратов Honor и материнской Huawei. При этом в китайской версии Honor 9X установлен более новый и производительный чип Kirin 810.

Предположим, что на такой шаг в компании пришлось пойти, чтобы суметь запустить продажи устройства на глобальном рынке с Google-сервисами. Другими словами, подобные технические конфигурации уже были сертифицированы Google и не противоречат американским санкциям.

OnePlus 7T Pro

Рассказываем о плюсах и минусах 5 новых смартфонов, которые недавно появились в Беларуси
Фото: The Verge

Это, наверное, самый технологичный смартфон в подборке как минимум благодаря экрану с частотой развертки в 90 Гц. За счет этого действия на дисплее — например, листание ленты новостей в Instagram или Twitter — воспринимаются намного более плавными и скоростными.

Остальные характеристики смартфона также не подкачали. Он работает на одном из самых мощных процессоров Qualcomm Snapdragon 855+ в паре с минимум 8 ГБ оперативной памяти — такого набора хватит, чтобы не задумываться о смене смартфона из-за производительности еще пару лет. Из минусов, особенно с учетом цены аппарата, выделяется отсутствие технологий защиты от воды и беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy A20s

Рассказываем о плюсах и минусах 5 новых смартфонов, которые недавно появились в Беларуси

Обновленная версия оригинального Galaxy А20 с приставкой «S» в названии по всем параметрам получилась пусть и немного, но лучше предшественника. В новинке используется процессор Snapdragon 450, а не аналогичный Exynos, экран стал больше (6,5 против 6,4 дюйма), основных камер три, а не две. Неизменным остался лишь объем аккумулятора в 4000 мАч

 
Теги: Новости
 
 
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Как правило, декабрь не самый насыщенный месяц в плане старта продаж новых моделей смартфонов. Обычно крупные производители к этому времени уже «отстрелялись»...
 
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