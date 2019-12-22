Фантастические твари-2: российский моряк продолжает публиковать фото необычных морских существ

Источник материала: IT.Tut.by

На протяжении нескольких лет Роман Федорцов из Мурманска, работающий на рыболовецком траулере, публикует в своем Instagram-профиле фотографии необычных (а иногда даже устрашающих) морских существ. В последний раз мы смотрели на новые снимки Романа еще в 2018-м, а сейчас проверим, какие кадры появились в этом году.

На момент публикации заметки у профиля Романа 588 тысяч подписчиков и 3147 публикаций. О его Instagram регулярно пишут различные СМИ, начиная с 2016 года . Предыдущие подборки с фотографиями, сделанными Федорцовым, можно посмотреть здесь и здесь .

Ниже — серия из 10 больше всего понравившихся нам снимков, опубликованных в профиле моряка в этом году:

Это химера, она же рыба-кролик, она же рыба-крыса, она же акула-призрак. Считается несъедобной

А это морская гусеница.

На снимке выше запечатлен морской анемон (актиния) — это хищные беспозвоночные животные.

Ковровая акула.

А это, конечно, морская звезда.

Как говорится в описании, «морские звезды — беспозвоночные животные принадлежащие типу иглокожих. Почему „иглокожие“? Дело в том, что у этих существ очень жесткая кожа, а с внешней стороны она еще и покрыта шипами или иглами, которые являются пластинами из карбоната кальция».

Колючие пинагоры или круглоперые.

Глубоководный удильщик — одно из самых удивительных морских обитателей, живущее на глубине от 1,5 до 3 километров.

Здесь сразу два «чудища» — к зубатке добавилась гигантская изопода, представитель рода крупных равноногих ракообразных.