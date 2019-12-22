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Белорусский стартап по поиску расстройств по звукам легких привлек почти миллион долларов

23.12.2019 17:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Стартап Healthy Networks, помогающий детектировать заболевания дыхательной системы, в том числе на ранней стадии, закрыл seed-раунд на 925 тысяч долларов. Общая сумма привлеченных компанией инвестиций превысила один миллион долларов. Компания использует средства для запуска беспроводного (Bluetooth) стетоскопа и приложения на рынке Беларуси и Европы (LungPass). Об этом пишет dev.by.

Белорусский стартап по поиску расстройств по звукам легких привлек почти миллион долларов
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Инвестраунд мы закрыли еще раньше, но только сейчас об этом можно сказать публично, — рассказала dev.by CEO стартапа Елена Бинецкая. — Инвесторами выступили немецкий производитель умных приборов для здоровья Beurer, венчурный фонд Verge HealthTech Fund и два бизнес-ангела — из Эстонии и Италии.

Lung Pass — это продукт для определения и мониторинга заболеваний дыхательной системы. Установив приложение на смартфон, пользователь может записать звуки в легких и выявить возможные заболевания. Специально обученная нейросеть определяет тип звука легких точнее среднего врача. Этого получилось достичь в том числе благодаря тому, что разметкой сети занимались опытнейшие пульмонологи с музыкальным слухом. Данные получены в рамках клинического исследования, проведённого с кафедрой пульмонологии и фтизиатрии БелМАПО. Lung Pass «слышит» астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, пневмонию, бронхит, муковисцидоз.

— Продукт готов, сейчас идет процедура сертификации. Рассчитываем к началу лета 2020 года сертифицировать его на белорусском рынке, а к осени — на европейском рынке, — сообщила Елена Бинецкая.

Ожидается, что Healthy Networks и Beurer совместно запустят беспроводной стетоскоп и приложение Bluetooth в Европе в конце 2020 года. Приложение будет доступно для iOS и Android на английском, немецком, испанском, французском, итальянском и русском языках.

По словам Елены Бинецкой, Healthy Networks планирует привлечь дополнительные инвестиции для развития продукта и его продвижения.

— Во-первых, мы хотим увеличить число проводимых испытаний. Во-вторых, как только мы выйдем на рынок и нащупаем масштабируемую бизнес-модель, потребуются вливания, чтобы быстро занять лидирующие позиции, — пояснила CEO Healthy Networks.

 
 
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Стартап Healthy Networks, помогающий детектировать заболевания дыхательной системы, в том числе на ранней стадии, закрыл seed-раунд на 925 тысяч долларов. Общая сумма...
 
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