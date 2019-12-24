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Названа причина крушения разбившегося в России истребителя Су-57

25.12.2019 14:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее самолет результатов не дали. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в самолетостроительной отрасли.

Названа причина крушения разбившегося в России истребителя Су-57
Фото: wikipedia.org

«Испытательный полет Су-57 проходил на высоте 8 тыс. м. Из-за отказа системы управления истребитель самопроизвольно вошел в нисходящую спираль [самолет при этом движется по винтовой траектории с креном и потерей высоты], начал быстро снижаться, а затем падать», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, «летчик пытался перевести самолет в горизонтальный полет в ручном режиме, но его усилия результатов не дали». «На критической высоте в 2 тыс. м пилот принял решение катапультироваться», — добавил источник.

Во вторник источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что у Су-57, вероятнее всего, отказало управления хвостовым оперением.

 
 
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Истребитель Су-57, разбившийся во вторник в Хабаровском крае, самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль на высоте 8 км, попытки летчика вывести из нее...
 
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