Подписка вместо разовой покупки: прогнозируем, как изменится рынок гаджетов в 2020 году

Источник материала: IT.Tut.by

2019-й заканчивается уже через несколько дней — многие успели подвести итоги года или даже десятилетия. Впрочем, есть четкое ощущение, что модель потребления контента (и покупки гаджетов) для множества пользователей может измениться уже с 2020 года. Рассказываем, как и почему.

Смартфоны приносят меньше прибыли, чем раньше

О том, чего ждать от смартфонов следующего года, я уже рассказывал в отдельном материале . С тех пор принципиально ничего не изменилось, но стали очевиднее некоторые «узкие» моменты. Например, почти со 100-процентной уверенностью можно утверждать, что аппараты от разных производителей станут еще больше походить один на одного — от унификации никуда не убежишь.





И если раньше это в основном говорили про фронтальные стороны смартфонов, то теперь это же касается и тыльных частей аппаратов. Новые флагманы Huawei, Samsung и Apple, скорее всего, получат «спинки» с квадратными блоками под основные камеры.

Это получится сказать и о смартфонах среднего (и даже начального) уровней. На примере того же недавнего Samsung Galaxy A51, на который производитель делает большую ставку в 2020 году, становится понятно: внешне разница между устройствами разных классов будет стираться еще быстрее и еще сильнее.

И это, во всяком случае с точки зрения производителей, выглядит вполне логичным решением. Ведь судя по последним отчетам аналитической компании Counterpoint Research, продажи флагманских аппаратов понемногу снижаются. Из-за этого многие компании на глобальном рынке получают меньше прибыли в сравнении с предыдущими годами. Едва ли не единственное направление, которое показывает рост, — это продажи девайсов более низкого уровня стоимости.

Сервисы — новый способ «доить» пользователей?

Эти устройства, на манер топовых девайсов, в свою очередь получают дисплеи с увеличенной диагональю. Как пример — тот же iPad (2019) от компании Apple, который оснастили панелью на 10,2 дюйма вместо «классических» 9,7 дюйма и продают по цене около 300 долларов. Из смартфонов у той же Apple наибольшим спросом до сих пор пользуется относительно недорогой iPhone Xr, а не самый технически продвинутый iPhone 11 Pro Max.

Причин тому несколько. Но, на мой взгляд, самая важная — это изменение крупными компаниями подхода к получению прибыли. Им уже не очень интересно единожды продать потребителю какое-то устройство (особенно с учетом, что те же смартфоны покупают все менее охотно) и на этом успокоиться, «доить» клиентов необходимо постоянно.





И способ это сделать отыскали: им стали платные (как правило, ежемесячные) подписки на сервисы с кино и сериалами собственного производства. Примеров много: начиная от Netflix c «Ведьмаком» и заканчивая Dysney+ с «Мандалорцем» вместе с Apple TV+ и «Утренним шоу». Еще один игрок, который вскоре может составить им конкуренцию, — популярный в США Amazon. В 2021 году компания представит сериал по вселенной «Властелина колец».

В случае с Apple ситуация более простая: держателем самого сервиса и аппаратов, на которых платформа способна работать, выступает одна компания. Похожим образом наверняка будет действовать и Amazon, у которой в продаже есть собственные планшеты (как правило, недорогие). Другие производители поступают немного иначе, предустанавливая такие приложения на свои новые гаджеты за деньги, чтобы потребитель получал их уже «из коробки». Но не исключаем, что скоро оригинальный контент захотят снимать и они.





Потреблять контент удобнее с девайсов с большими дисплеями, эдаких мультимедийных комбайнов. Сюда же (пускай и с некоторой натяжкой) можно притянуть и интерес крупных производителей к гаджетам с гибкими раскрывающимися экранами, которые получится использовать и как смартфон, и как планшет. В следующем году их цена также может снизиться как минимум вдвое — с двух тысяч до тысячи долларов.

Причем тут игры и развитие 5G-сетей

Крупные студии — разработчики игр вместе с издателями и другими ИТ-компаниями быстро сообразили: модель с ежемесячной подпиской и стримингом можно успешно перенести в свою отрасль. Некоторые предполагают, что из-за этого грядущее поколение игровых консолей (Xbox Series X, PlayStation 5) может стать последним.



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Конкретные условия каждая компания определяет сама, но в общем модель выглядит так: пользователь вместо покупки игровой приставки или ПК за не очень большую сумму приобретает временный (ежемесячный) доступ к серверу, на котором «рендерится» игра и по интернету передается на устройство геймера. Этим устройством может выступать что угодно: смартфон, планшет, ноутбук или телевизор. Единственное, что требуется от пользователя, — это стабильное интернет-соединение.

И тут в дело вступают представители telecom-индустрии, которые на протяжении всего 2019 года заверяли нас: 5G-сети «перевернут игру» и сделают процесс потребления контента намного более удобным для пользователей. Ведь с внедрением 5G-сетей, во всяком случае в теории, не только увеличатся скорости, но и станет возможно в реальном времени транслировать огромные массивы данных — как раз это нужно для того же стриминга игр или видео в повышенном разрешении (от 4K и выше).





Уже сейчас понятно: первыми устройствами с поддержкой 5G-сетей станут смартфоны, которые начнут выходить в 2020 году. И если раньше предполагалось, что процесс затянется и первыми поддержку сетей пятого поколения получат флагманские аппараты, то сейчас дело обстоит иначе. Например, Xiaomi недавно уже успела представить Redmi K30, который оснащается 5G-модемом и при этом стоит меньше 300 долларов. Таких девайсов каждый месяц наверняка будет становится все больше.

Впрочем, Беларуси все названные выше изменения вряд ли коснутся напрямую в 2020 году: шансов на то, что те же 5G-сети запустят в Минске так скоро, немного.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны: