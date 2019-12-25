Топ-5 самого компактного и смертоносного оружия уходящего года

Источник материала: IT.Tut.by

Большие пушки заслуженно ценятся за мощь и пафосный внешний вид. Но таскать их с собой не всегда удобно, особенно если речь о долгих переходах или скрытом ношении. Американское издание The National Interest назвало пять смертоносных и вместе с тем малогабаритных видов оружия.

Ruger 10/22



Фото: wikipedia.org

Эта винтовка производится с 1964 года и пользуется в США огромной популярностью. А патрон, который она использует — .22 Long Rifle — и вообще абсолютный рекордсмен по количеству произведенных единиц (его изготавливают уже 132 года!).

Несмотря на то, что 5,6-миллиметровый патрон имеет достаточно неплохую баллистику на ближних дистанциях, он все же не слишком мощен — это дает возможность использовать простейшую автоматику со свободным затвором, и надежность Ruger 10/22 почти беспрецедентна.

Полуавтоматическая винтовка, похожая на знаменитый карабин M1, с 2012 года производится и в разборном варианте Takedown, из-за чего становится практически незаметной при переноске.

Удочка-винтовка Pack Rifle

Винтовка Pack Rifle с равным успехом используется как охотниками, так и рыбаками. Не потому, что из нее удобно стрелять по рыбам (это вообще плохая идея), просто это оружие легко трансформируется в удочку. Отъемных магазинов для Pack Rifle не предусмотрено, она заряжается всего одним патроном 22-го калибра (5,6 мм). Впрочем, как для самообороны, так и для охоты на некрупного зверя вполне сгодится.

Габариты и масса Pack Rifle рекордно малы: винтовка весит порядка 440 граммов (без учета прицелов, но ставить их нет никакой надобности), длина в разложенном состоянии составляет 84 сантиметра, зато в сложенном всего 43 сантиметра. В конструкции оружия широко используется углеродное волокно и алюминий.

Если стрелять ни в кого не планируется, зато рядом есть водоем, то в пистолетной рукоятке оружия есть катушка, и за несколько секунд можно сделать из Pack Rifle компактную удочку и порыбачить.

Револьвер Ruger LCR



Фото: wikipedia.org

Револьвер Ruger LCR был разработан как идеальное оружие для скрытого ношения и впервые представлен на рынке в 2009 году. Пистолет весит всего 380 грамм, его массу удалось экстремально снизить за счет широкого использования алюминия и полимеров. Длина револьвера составляет чуть больше 15 сантиметров — это помогает легко спрятать его где угодно: в кармане пиджака, небольшой кобуре на плече, поясе или у лодыжки.

Исключительно короткий ствол длиной меньше пяти сантиметров не позволяет рассчитывать на точную стрельбу на дальних расстояниях — но оружие для самообороны вовсе не предполагает стрельбы больше чем на несколько метров. Револьвер самовзводный, двойного действия, так что произвести выстрел можно одним нажатием на курок.

Прицельные приспособления на LCR просты и состоят из сменной мушки и целика, можно также укомплектовать оружие лазерным целеуказателем.

При своей легкости револьвер может использовать чрезвычайно мощные патроны .357 Magnum — в этом случае у оружия довольно сильная отдача, что считается недостатком. Чтобы избежать этого, оружие можно снаряжать и обычными бесфланцевыми патронами 9х19 мм. Ruger LCR заслуженно считается одним из лидеров на рынке компактного оружия, модель заслужила популярность у потребителей за малый вес, простоту в обслуживании и обращении, а также высокое качество изготовления.

Револьвер-«ружье» Taurus Judge



Фото: wikipedia.org

Taurus Judge — это револьвер двойного действия, однако не столь компактный, как Ruger LCR. Оружие может стрелять двумя видами патронов: классическим «мэнстоппером» .45 Colt и ружейным .410 — эта возможность является уникальной. Использование такого боеприпаса делают Taurus Judge вполне пригодным для охоты.

Длина револьвера составляет всего 19 сантиметров, для оружия под ружейный патрон это практически рекорд. При своей компактности он может достаточно эффективно стрелять на большие расстояния. Название Judge («судья») револьвер заслужил после того, как выяснилось, что в районах с высоким уровнем преступности его часто используют судьи для самообороны в залах суда (да, в Соединенных Штатах бывает и такое). Некоторые рекомендуют причислить револьвер к короткоствольным дробовикам из-за используемых боеприпасов.

Преимуществом Taurus Judge является отсутствие выступающих частей, что позволяет быстро вынимать оружие из кармана или кобуры. Вместе с тем, рукоять револьвера достаточно велика, чтобы удерживать ее двумя руками.

Ружье для выживания ArmaLite AR-7



Фото: wikipedia.org

Во время Холодной войны дальние бомбардировщики США базировались по всему миру. На случай, если самолет потерпит крушение, их экипажи снабжались особым оружием — «винтовкой выживания» ArmaLite AR-7. Оружие было разработано легендарным «американским Клашниковым» Юджином Стоeнером, изобретателем винтовок серии AR-15 / M-16, и предназначалось для того, чтобы хоть как-то выжить на чужой территории — по возможности отбиться от врагов или добыть пропитание охотой .

Полуавтоматическая винтовка использует патроны .22 LR (5.6×16 R), имеет небольшие размеры и вес, ее легко разбирать и собирать. При производстве оружия широко используются полимеры. А подверженные коррозии детали винтовки можно легко убирать в пластиковый приклад, который абсолютно герметичен и не тонет в воде.

Винтовка получилась вполне удачной как оружие для выживания в трудных условиях, но на вооружение она не поступила. Зато ArmaLite AR-7 весьма популярна на гражданском рынке оружия.