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В Ираке заметили редкий пистолет-пулемет. Вы могли видеть его в «Звездных войнах»

26.12.2019 13:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В Twitter-аккаунте CaliberObscura, где часто публикуются фото замеченного на Ближнем Востоке необычного оружия, пополнение. На сей раз владелец профиля обнаружил в Багдаде (Ирак) нечасто встречающийся британский пистолет-пулемет Sterling L2. Автор предположил, что он попал туда в рамках поставок в 1956—1963 годах. Тогда Ирак получил около 13 тысяч таких ПП.

Это оружие разрабатывалось еще во время Второй мировой, но на войну в итоге не успело — британская армия вооружилась «стерлингами» только в пятидесятых годах. Пистолет-пулемет оказался крайне удачным, его охотно покупали в разных странах и производили по лицензии. У «Стерлинга» появилась репутация очень надежного и качественного оружия с высокой точностью стрельбы.

Sterling стал одной из последних моделей оружия с боковым расположением магазина — в настоящее время от этой схемы отказались практически повсеместно. Многие отмечают его крайне привлекательный и необычный дизайн.

Видимо, из-за него Джордж Лукас вооружил имперских штурмовиков в «Звездных войнах» именно «стерлингами» (лишь слегка тюнингованными). Поэтому внешний вид этого пистолета-пулемета знаком очень многим — даже тем, кто вообще не интересуется оружием.

 
 
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В Twitter-аккаунте CaliberObscura, где часто публикуются фото замеченного на Ближнем Востоке необычного оружия, пополнение. На сей раз владелец профиля обнаружил в Багдаде...
 
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