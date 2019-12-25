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Huawei опровергла информацию о целевой финансовой помощи со стороны правительства Китая
26.12.2019 20:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Huawei опровергла публикацию газеты The Wall Street Journal об особой финансовой поддержке со стороны правительства КНР. Об этом
25 декабря американское издание
«Издание The Wall Street Journal вновь опубликовало ложные сведения о Huawei, — отмечается в заявлении компании,
В заявлении Huawei указывается, что ее «отношения с правительством Китая ничем не отличаются [от взаимодействия властей с] любой другой частной компанией, работающей в КНР». При этом в Huawei признали получение правительственных субсидий со стороны Пекина, но отвергли наличие «особого подхода» властей КНР к компании.
«Каждое технологическое предприятие имеет право на получение определенных субсидий, если оно соответствует необходимым требованиям», — отмечается в заявлении. По данным Huawei, за последние 10 лет 90% оборотного капитала компании стали результатом ее деловой деятельности.
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Huawei опровергла публикацию газеты The Wall Street Journal об особой финансовой поддержке со стороны правительства КНР. Об этом пишет ТАСС.
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