Huawei опровергла информацию о целевой финансовой помощи со стороны правительства Китая

Источник материала: IT.Tut.by

Huawei опровергла публикацию газеты The Wall Street Journal об особой финансовой поддержке со стороны правительства КНР. Об этом пишет ТАСС.



Источник: REUTERS/Yves Herman

25 декабря американское издание опубликовало статью , в которой сообщалось о том, что правительство КНР предоставило Huawei 75 миллиардов долларов в виде субсидий, кредитов и налоговых льгот. Газета утверждала, что предполагаемая финансовая поддержка компании якобы позволила ей поддерживать более конкурентоспособные цены на рынке.

«Издание The Wall Street Journal вновь опубликовало ложные сведения о Huawei, — отмечается в заявлении компании, размещенном на ее странице в Twitter. — В этот раз нелепые обвинения совершенно игнорируют тот факт, что на протяжении 30 лет мы целенаправленно инвестируем средства в научно-исследовательские работы, способствующие развитию инноваций и технологической сферы в целом».

В заявлении Huawei указывается, что ее «отношения с правительством Китая ничем не отличаются [от взаимодействия властей с] любой другой частной компанией, работающей в КНР». При этом в Huawei признали получение правительственных субсидий со стороны Пекина, но отвергли наличие «особого подхода» властей КНР к компании.

«Каждое технологическое предприятие имеет право на получение определенных субсидий, если оно соответствует необходимым требованиям», — отмечается в заявлении. По данным Huawei, за последние 10 лет 90% оборотного капитала компании стали результатом ее деловой деятельности.