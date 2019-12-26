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Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

27.12.2019 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Смартфоны Xiaomi продолжают привлекать белорусов оптимальным соотношением цена/характеристики. Но не так давно у нас на рынке появилось еще одно семейство продуктов этой компании, которое может также похвастать этим качеством, — телевизоры. В рамках проекта «Что у него внутри» мы взяли новейшую модель Mi LED TV 4S с популярной диагональю 43 дюйма, чтобы узнать, как она собрана и что у нее внутри.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

Сначала о характеристиках

В отличие от смартфонов, в телевизорах нет огромного количества характеристик, которые нужно держать в уме пользователям перед покупкой — вроде количества ядер и частоты процессора, объема оперативки, емкости аккумулятора и т. д.

Достаточно диагонали дисплея, его разрешения и типа матрицы. Кроме того, необходимо обратить внимание на габариты модели и возможности ее установки (ножки/стена), а также на набор портов и операционную систему (вы же не думаете в 2019 году покупать просто телевизор?).

И вот что мы имеем:

  • 43-дюймовая LED-матрица с 4K-разрешением (3840×2160 пикселей), частотой 50 Гц и поддержкой HDR;
  • 2 динамика по 10 Вт;
  • 2 порта USB 2.0, 3 HDMI-входа, по одному АV, Ethernet и оптоволоконному порту, поддержка Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц, Bluetooth 4.2, 3,5-мм гнездо для наушников, ТВ-тюнер DVB-T2+DVB-C;
  • габариты (без подставки) — 96,3×55,9 см, вес — 7,2 кг. Возможность настенного крепления — VESA 300×300;
  • операционная система — Android TV 9.0.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

Включаем и выключаем

Достаем телевизор из коробки и включаем в сеть. Для управления здесь используется компактный Bluetooth-пульт с поддержкой голосового управления (OK, Google, он может работать хоть из соседней комнаты). Система Android TV очень удобна — по сути, это тот же Android, только оптимизированный для телевизоров и их пультов — речь об управлении, интерфейсе и приложениях.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

Браузера изначально нет (нужная информация быстро находится через удобный встроенный поиск), но его легко установить из магазина приложений.

Итак, все работает, картинка четкая, яркая, контрастная, без засветов. Пора с помощью Антона — сервис-менеджера дистрибьютора Xiaomi в Беларуси — узнать, что у телевизора внутри.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

Плата как в компьютере

Снимаем заднюю крышку. Перед нами — плата, прямо как в персональном компьютере (по сути, современный телевизор им и является), мощный процессор видно сразу — по самому большому кулеру.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

— Кстати, здесь уже совершенно другая компоновка, чем была в моделях год назад, — говорит нам специалист. — А еще тут появился ТВ-тюнер. Это значит, что можно подключать обычную аналоговую антенну, то есть телевизору не нужны интернет или дополнительная приставка для просмотра ТВ.

Снизу от основной платы видим еще одну, маленькую — она отвечает за подсветку дисплея.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри
Внизу находится плата подсветки. Она соединена с основной широким шлейфом металлического цвета

В нижней части телевизора находится звуковой блок — два динамика по 10 Вт в акустической камере, делающей звук более объемным. Их мы тоже снимаем. Как и кнопку включения со светодиодом — они находятся по центру в нижней части телевизора.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

 

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри
Черный длинный пластиковый элемент под динамиками — акустическая камера

24 светодиода

Под основной платой подсветки видим еще две — которые тянутся вдоль всего девайса снизу.

— Если основная плата создает напряжение, распределяет нагрузку, то эти передают информацию уже на светодиоды и формируют подсветку, — рассказывает мастер.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри
Все платы, отвечающие за подсветку

Следующий этап — снимаем рамки, чтобы получить доступ к матрице, на которую выводится изображение, и ее подсветке.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

Вся система формирования подсветки трехслойная: заднюю крышку телевизора изнутри покрывает отражающий слой, который собирает свет и отправляет его в сторону экрана — на рассеиватель, делающий подсветку равномерной. Вот как он выглядит:

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри
Рассеиватель, под ним равномерно расположены 24 светодиода

Затем идет слой подсветки. В нашем случае это 24 светодиода с линзами:

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

И уже перед самой матрицей расположен слой рассеивания света — для того, чтобы подсветка была равномерной — без засветов или, наоборот, темных пятен.

Итак, телевизор полностью разобран. Как видите, в отличие от смартфона, его устройство достаточно простое: изображение формируется на основной плате и передается на матрицу, которая подсвечивается с помощью светодиодов.

Мы разобрали новейший телевизор Xiaomi. Вот что у него внутри

Отметим, что наш «пациент» поступил в продажу 6 декабря. Купить 43-дюймовый Xiaomi Mi TV 4S можно за 979 рублей, модель с 55-дюймовым экраном стоит 1449 рублей. Гаджеты можно купить как единовременным платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев.

 
 
Ссылка на источник 41
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Смартфоны Xiaomi продолжают привлекать белорусов оптимальным соотношением цена/характеристики. Но не так давно у нас на рынке появилось еще одно семейство...
 
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