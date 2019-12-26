Названы главные смартфоны уходящего десятилетия по версии европейского сайта The Next Web

Источник материала: IT.Tut.by

Издание The Next Web составило список смартфонов, наиболее сильно повлиявших на развитие индустрии. В топ попали десять важнейших девайсов уходящего десятилетия. Об этом пишет Lenta.ru.



Фото: Courtney Clayton / Unsplash

Главным аппаратом 2010-х назвали iPhone 4, который первым на рынке получил конструкцию из металла и стекла. Девайс вышел с фронтальной камерой, таким образом, он, по мнению аналитиков TNW, фактически положил начало культуре селфи. С устройства Samsung Galaxy Note, по словам экспертов, началось повальное увлечение производителей устройствами с большим экраном. Отмечается, что вышедший в 2013 году Moto G продемонстрировал безотказную и плавную работу операционной системы.

OnePlus One эксперты назвали первым флагманом, который не стоил баснословных денег. Вышедший на американском рынке Amazon Fire Phone провалился, но указал индустрии на многие ошибки масштабных мобильных проектов. Google Pixel, в свою очередь, стал эталоном Android-флагмана. Журналисты отметили, что Xiaomi Mi Mix стал первым аппаратом, получившим безрамочный дисплей, хотя этот смартфон почти полностью копировал Sharp Aquos.

Линейка коммуникаторов Palm Pre была отмечена за то, что собрала в себе все особенности современного смартфона — многозадачность, регулярные обновления системы, управление жестами, умные уведомления. Выпущенный в 2018 году Huawei Mate 20 Pro оценили как один из самых сбалансированных и амбициозных девайсов, появившийся в 2019 году складной Samsung Galaxy Fold назвали самым инновационным аппаратом десятилетия.

Эксперты вспомнили iPhone X, с которого в мире началась эра смартфонов с экранным вырезом. Девайс вышел с «челкой» на дисплее под фронтальную камеру и Face ID, впоследствии данный элемент появился во многих флагманах на рынке.