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Названы главные смартфоны уходящего десятилетия по версии европейского сайта The Next Web
27.12.2019 16:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Издание The Next Web
Главным аппаратом 2010-х назвали iPhone 4, который первым на рынке получил конструкцию из металла и стекла. Девайс вышел с фронтальной камерой, таким образом, он, по мнению аналитиков TNW, фактически положил начало культуре селфи. С устройства Samsung Galaxy Note, по словам экспертов, началось повальное увлечение производителей устройствами с большим экраном. Отмечается, что вышедший в 2013 году Moto G продемонстрировал безотказную и плавную работу операционной системы.
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Линейка коммуникаторов Palm Pre была отмечена за то, что собрала в себе все особенности современного смартфона — многозадачность, регулярные обновления системы, управление жестами, умные уведомления. Выпущенный в 2018 году Huawei Mate 20 Pro оценили как один из самых сбалансированных и амбициозных девайсов, появившийся в 2019 году складной Samsung Galaxy Fold назвали самым инновационным аппаратом десятилетия.
Эксперты вспомнили iPhone X, с которого в мире началась эра смартфонов с экранным вырезом. Девайс вышел с «челкой» на дисплее под фронтальную камеру и Face ID, впоследствии данный элемент появился во многих флагманах на рынке.
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