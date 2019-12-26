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Десять игр, в которые мы будем играть в 2020 году
27.12.2019 13:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Стремительно приближается Новый год, а это значит, что сейчас самое время взглянуть в будущее и подумать, какие игровые события мы особенно ждем. 2020 год будет знаковым, ведь выйдут новые консоли Sony и Microsoft, и летом мы узнаем больше об их характеристиках и стартовых линейках. Но сейчас лучшее время, чтобы собрать вместе те игры, в которые мы будем играть на текущем поколении консолей — PlayStation 4 и Xbox One.
Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy VII Remake будет выходить в нескольких частях, первая из которых ждет нас в марте. По сути, это полностью переделанная седьмая часть Final Fantasy, которая многими считается лучшей в серии. Старые герои превратятся в высокодетализированных персонажей, знакомый антураж — в красивейшие пейзажи и уровни. Для фанатов оригинала это настоящий праздник, возможность еще раз пережить, быть может, главное приключение из детства. Для остальных — шикарный способ прикоснуться к классике игровой индустрии.
Doom Eternal
Doom Eternal идеологически повторяет Doom 2. Действие игры разворачивается не только на Марсе, но и на Земле. Планета под гнетом демонов уже мало похожа на саму себя. Скорее это филиал ада, но для главного героя это даже плюс. Еще одна причина расчехлить двустволку и пойти в бой. Разрывать в клочья демонов, стрелять в них в упор, резать бензопилой пополам, взрывать из гранатомета — словом, делать свою привычную работу. В принципе, информации, что в Doom Eternal будет в два раза больше видов врагов и способов с ними расправиться, чем в игре 2016 года, уже достаточно для покупки.
Half-Life: Alyx
Half-Life: Alyx — «почти» Half-Life 3, но с одним нюансом. Это эксклюзив для гарнитур виртуальной реальности. Поиграть за Аликс Вэнс смогут все, у кого есть Valve Index, HTC Vive, Windows Mixed Reality, Oculus Rift или Oculus Quest. Остальные, видимо, пройдут игру на YouTube. Но даже как VR-эксклюзив Half-Life: Alyx невероятно важен. Если игра будет достаточно успешна, то через несколько лет, вероятно, мы увидим полноценную третью часть. А сейчас даже экшен, в котором нужно прятаться от солдат в Сити 17 и сражаться с ними, используя подручные средства, уже звучит как праздник.
Cyberpunk 2077
После успеха The Witcher 3: Wild Hunt вопрос, ждать или нет Cyberpunk 2077, даже не стоит. Каждый новый ролик с игровым процессом за сутки набирает по миллиону просмотров. Каждый скриншот рассматривается с лупой. Никто не сомневается, что игра будет отличной. Главный вопрос: насколько? Будет ли это настоящая GTA в антураже киберпанка? Или это расширенная версия Deus Ex в открытом мире? Или что-то совершенно другое? Одно известно уже сейчас: нас точно ждет многогранная игра с нетривиальным сюжетом и возможностью взламывать врагов, а не просто расстреливать их из футуристичного автомата (хотя это тоже можно).
Marvel’s Avengers
После гаргантюанского киноэпоса «Мстители: Финал» происходящее в видеоигре Marvel’s Avengers кажется каким-то не очень серьезным капустником по мотивам популярной киновселенной. С другой стороны, уже вышедшие и будущие фильмы Marvel тоже поубавили в эпичности. По сути, Marvel’s Avengers — это такая капсула времени, в которой заключены все знакомые (и еще живые!) герои, вновь бок о бок сражающиеся с очередным злодеем. Да, битвы не вселенского масштаба, но кого это волнует, если можно побывать в шкуре Халка, поймать на лету боеголовку и запустить ее обратно во врага?
The Last of Us Part II
Потенциально главная игра 2020 года, которой предначертано стать лебединой песней PlayStation 4. The Last of Us Part II продолжает историю Элли и Джоэла. С событий первой части прошло несколько лет, пути героев разошлись, но судьба их снова сводит вместе. Как вторая часть «Крестного отца», The Last of Us Part II покажет новый этап в жизни Элии, и он точно не будет легким. Новые проблемы, новые вызовы, новые враги. И даже почти семейные отношения с Джоэлом, кажется, подвергнутся проверке на прочность. И не факт, что они ее пройдут.
Dying Light 2
Dying Light 2 — зомби-экшен с паркуром от польской студии Techland. Действие игры разворачивается в городе, полном зомби. Безопасных маршрутов почти нет, поэтому герой в основном перемещается по крышам, ловко перепрыгивая с одного здания на другое. В городе сосуществуют несколько фракций, и в зависимости от действий игрока одна из них будет постепенно захватывать район за районом. Что повлияет на то, как будет выглядеть город и что ждет его немногочисленных жителей. Последствия выбора игрока могут быть разными, и как принято в подобном жанре, даже самые благородные поступки рискуют стать катализатором ужасных событий.
Ghost of Tsushima
Второй по важности после The Last of Us Part II эксклюзив Sony, запланированный на 2020 год. Эпичный экшен про странствующего самурая, который сражается с монгольскими захватчиками на одном из японских островов. Как в «Ведьмаке 3», главный герой путешествует по открытому миру на лошади, встречает на своем пути вражеских солдат и вступает с ними в напряженные дуэли. Несколько стремительных взмахов клинком, пара быстрых уклонений — и вот уже земля окроплена кровью, а позади самурая лежат бездыханные тела поверженных противников. Даже если Ghost of Tsushima не будет выдающейся, она как минимум будет красивой.
Elden Ring
Новая игра от авторов Sekiro: Shadows Die Twice и Dark Souls, и этим все сказано. Сложный экшен, который не прощает ошибок и заставляет обдумывать каждый свой шаг. На этот раз — в антураже Скандинавии и при участии Джорджа Р. Р. Мартина, автора саги «Песнь Льда и Пламени». Разработчики оставят экшен-основу Sekiro и добавят к ней большой открытый мир, который можно будет исследовать вдоль и поперек. Больше подробностей об игре узнаем в следующем году — скорее всего, на выставке Е3 2020.
Microsoft Flight Simulator 2020
Microsoft Flight Simulator 2020 — почти что единственная в своем роде игра, о которой слушать интереснее, чем играть. Вы просто представьте: игра использует облачные технологии Microsoft и данные со спутников, чтобы создавать реальные улицы, небоскребы и мосты, пока вы летите на боинге над Манхэттеном. Тот факт, что это еще и очень подробный симулятор пилота, на котором реально многие тренируются летать перед, во время и после летной школы, уже даже не так круто звучит.
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Стремительно приближается Новый год, а это значит, что сейчас самое время взглянуть в будущее и подумать, какие игровые события мы особенно ждем. 2020 год будет...
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