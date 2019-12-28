Американка установила рекорд беспрерывного пребывания на МКС среди женщин

Источник материала: IT.Tut.by

Астронавт из США Кристина Кох установила рекорд продолжительности беспрерывного нахождения на Международной космической станции (МКС) среди женщин. Как сообщает телекомпания СNN, в субботу был 289-й день ее пребывания на МКС с момента прибытия 14 марта этого года.

«Это просто великолепно для науки, — приводит телекомпания слова американки. — Мы имеем возможность наблюдать за тем, какое влияние на протяжении длительного времени оказывает микрогравитация на человеческое тело, а это очень важно для воплощения наших планов по полету на Луну и на Марс».

До Кох рекорд по этому показателю удерживала с сентября 2017 года американка Пегги Уитсон, которая проработала на орбите 288 суток.

Кох в разговоре с СNN обратилась с советом к девочкам и девушкам, желающим добиться таких же успехов. «Делайте то, чего вы боитесь, — поделилась она. — Нужно думать о том, что вас влечет и манит… Такого рода вещи могут пугать, но обычно страх говорит о том, что вам интересно. Если добиваться того, что раньше казалось невозможным, в награду вы получаете намного больше».

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало о том, что продлило миссию Кох на МКС до февраля 2020 года. Таким образом продолжительность ее беспрерывного пребывания на МКС составит 328 дней.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кох и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. На данный момент участниками этого проекта являются 16 стран: Россия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.