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Скорость гиперзвуковых ракет России нарастят до 12 000 километров в час
30.12.2019 10:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Новейшие российские гиперзвуковые комплексы хотят научить летать еще быстрее: согласно представленной информации, в обозримом будущем их скорость на траектории сможет достигать 10 Махов. Об этом
Как
Напомним, Х-47М2 «Кинжал» представляет собой авиационный ракетный комплекс, а именно — связку истребителя-перехватчика МиГ-31К и аэробаллистической ракеты, разработанной, вероятно, на базе ракеты комплекса «Искандер». Ранее источники указывали, что ракета способна развивать скорость примерно 10 Махов.
Предположительная дальность полета изделия составляет 1000 километров без учета дальности самолета-носителя и 2000 километров — с учетом боевого радиуса МиГ-31К. В качестве носителя Х-47М2 рассматривают и дальний бомбардировщик Ту-22М3М. Последний должен нести до четырех таких ракет. В будущем носителем «Кинжала» также может стать Су-57.
В свою очередь, «Циркон» военное руководство страны видит прежде всего в качестве «длинной руки» надводных кораблей и подводных лодок. Эта ракета должна заменить противокорабельную П-700 «Гранит». Как ранее стало известно, скорость новой ракеты на испытаниях достигла 8 Mахов. Комплекс может иметь дальность от 400 до 1000 километров (разные источники приводят разные данные). Пока что «Циркон» только проходит испытания.
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Новейшие российские гиперзвуковые комплексы хотят научить летать еще быстрее: согласно представленной информации, в обозримом будущем их скорость...
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