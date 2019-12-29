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Белорус оказался на втором месте в рейтинге «белых хакеров» Facebook
30.12.2019 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Белорус Дмитрий Лукьяненко
Напомним, что в апреле этого года Дмитрий
При помощи этого рейтинга представители соцсети благодарят людей, которые
Ранее в
Кроме того, Дмитрий
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Белорус Дмитрий Лукьяненко занял второе место в рейтинге благодарности «белых хакеров» Facebook.
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