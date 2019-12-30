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Изменились правила регистрации доменов .BY и .БЕЛ

31.12.2019 14:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ряд изменений внесен в инструкцию о регистрации доменных имен в национальной зоне. Соответствующий приказ Оперативно-аналитического центра опубликован 31 декабря на Национальном правовом интернет-портале.

Главное нововведение, которое коснется всех владельцев имен .BY и .БЕЛ — удаление домена сразу по окончании оплаченного периода регистрации. Ранее правила предусматривали 30-дневный период блокировки домена, когда предыдущий владелец мог продлить регистрацию и продолжить использование имени. Поэтому теперь к срокам оплаты придется относиться внимательнее, но в то же время невостребованные домены будут быстрее попадать на благотворительный аукцион, чтобы найти новых владельцев.

«Я хотел бы отметить, что владельцы товарных знаков по-прежнему защищены от потери доменов. Если имя, которое совпадает зарегистрированным товарным знаком, попадает на аукцион, то по письменному заявлению такой домен снимается с торгов, и у владельца есть возможность продлить регистрацию по стандартной цене, — комментирует генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — В целом, большинство изменений инструкции носят скорее технический характер и связаны с приведением правил в полное соответствие с законодательством».

Из других нововведений — продлить регистрацию домена теперь можно не ранее, чем за 2 месяца до окончания оплаченного периода. Прежде этот срок составлял полгода плюс упомянутый выше 30-дневный период блокировки домена. Другими словами, вместо семи месяцев на продление теперь есть два.

Зато срок, в который владелец домена должен предоставить свои данные для корректировки информации в централизованной базе данных, увеличился с трех до семи рабочих дней. Такую информацию через регистратора может запрашивать администратор или технический администратор доменной зоны для поддержки базы в актуальном состоянии.

Также регламентирована судьба доменов ликвидируемых организаций. Как только принято решение о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обязательства регистратора по договору на регистрацию с таким владельцем прекращаются, а сам домен удаляется.

Вступает в силу важное изменение правил проведения благотворительных аукционов, куда попадают все домены после удаления (аннулирования записи о регистрации доменного имени). Как и ранее, победители аукциона должны перевести сумму финальной ставки за вычетом стандартной стоимости регистрации домена в одно из учреждений для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или детей-инвалидов. Но если ранее перечень бенефициаров определял организатор торгов (технический администратор национальной зоны), то теперь победитель аукциона может перечислить денежные средства в учреждение по своему выбору, в качестве пожертвования без заключения в письменной форме соответствующего договора.

Ознакомиться с полным текстом приказа и новой инструкцией о порядке регистрации доменов в национальной зоне можно по ссылке.

 
 
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Ряд изменений внесен в инструкцию о регистрации доменных имен в национальной зоне. Соответствующий приказ Оперативно-аналитического центра опубликован...
 
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