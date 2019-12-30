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Тест. Что вы знаете о белорусской «военке»
31.12.2019 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Беларусь не ведет войн, а в гимне страны справедливо указано, что мы мирные люди. Тем не менее, у нас есть и армия, и военно-промышленный комплекс. Белорусы покупают, продают, производят и модернизируют оружие. И иногда применяют его — например, на учениях. 42.TUT.BY предлагает проверить, хорошо ли вы разбираетесь в событиях, которые произошли в военной сфере нашей страны.
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Беларусь не ведет войн, а в гимне страны справедливо указано, что мы мирные люди. Тем не менее, у нас есть и армия, и военно-промышленный комплекс. Белорусы покупают,...
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