Пять предсказаний фантаста Айзека Азимова, что сбылись (почти)

Источник материала: IT.Tut.by

Сто лет назад, 2 января 1920 года, в Смоленской губернии родился Айзек Азимов — один из величайших писателей-фантастов, популяризатор науки, биохимик. Он был автором примерно 500 произведений, многократным лауреатом премий Хьюго и Небьюла, оказал огромное влияние на наш мир и наш язык. Вместе с Артуром Кларком и Робертом Хайнлайном Азимова относят к «Большой тройке» писателей-фантастов. 42.TUT.BY вспоминает, что же говорил этот писатель о нашем времени.



Айзек Азимов

Этический кодекс роботов (и роботы вообще)

Пожалуй, это самое известное из творчества Азимова. В нескольких своих рассказах фантаст сформировал три основных закона для роботов:

Плюс Азимов вывел в своем рассказе Нулевой Закон, сделав его более приоритетным, чем три основных: этот закон утверждал, что робот должен действовать в интересах всего человечества, а не только отдельного человека.

Любопытно, что трижды в рассказах фантаста роботы нарушают эти непреложные правила.

Сейчас, когда люди активно работают в области искусственного интеллекта, эти три закона выглядят несколько устаревшими и не применимыми на практике. Так, современные робототехники признают, что на сегодняшний день азимовские законы хороши для написания рассказов, но бесполезны на практике. Некоторые утверждают, что законы вряд ли будут реализованы в роботах, потому что это не нужно военным структурам — главному источнику финансирования исследований в этой области.

В 2004-м в Институте сингулярности (SIAI) даже был запущен сайт AsimovLaws.com, созданный для обсуждения этики ИИ в контексте проблем, затронутых в фильме «Я, робот». В частности, сотрудники института хотели показать, что законы робототехники Азимова небезопасны, так как могут побудить ИИ захватить власть на Земле, чтобы «защитить» людей от вреда.



Фото: Brett Jordan / Unsplash

Но все же в 2007 году правительство Южной Кореи начало разрабатывать «Устав этических норм для роботов», причем основные положения устава напоминают сформулированные Азимовым Законы робототехники. И в 2017-м Европарламент принял резолюцию «Нормы гражданского права о робототехнике». Документ, состоящий из более чем сотни пунктов, посвящен самым разным аспектам и проблемам робототехники и искусственного интеллекта. В частности, там был «кодекс этики», созданный явно под влиянием Азимова: иначе откуда были взяты пункты вроде «делай благо» и «не навреди».

Что же касается самих роботов в начале 21 века, то Айзек был довольно осторожен: «В 2014 году роботы будут не слишком распространены и не очень совершенны, но они будут». Что ж, это применимо и к 2020-му.

Компьютеризация населения и изменение подхода к обучению

В 1983 году Айзек Азимов рассказал газете Toronto Star, как он видит будущее. Прежде всего, он со сдержанным оптимизмом предположил, что ядерной войны между СССР и США все же не случится, иначе никакого будущего просто-напросто не будет.

Некоторые из его «предсказаний», к сожалению, не сбылись, такие как превращение МКС в промышленный солнечный генератор или горнодобывающие фабрики и первое поселение на Луне уже к 2020-му. Но в других пунктах он попал в точку, как, например, со всеобщей компьютеризацией населения.



Пример элементов квантового компьютера. Фото: Rigetti Computing

Да, он не смог предсказать облачные технологии или квантовые компьютеры, но угадал, что «растущая сложность общества сделает невозможным существование без компьютеров; те части мира, которые отстанут в этом отношении, будут страдать, а их правительства будут стремиться к компьютеризации так же, как сегодня к вооружению». Он также добавил, что «оцифровка» охватит все области нашей жизни. Это не приведет к массовой безработице, как писали некоторые фантасты, но безусловно изменит специфику нашей работы.

Азимов был уверен, что в 2019-м и последующих годах появятся новые рабочие места на основе навыков работы с цифровыми технологиями, а в существующих профессиях и отраслях большинство ролей будут заменены или значительно дополнены ИИ и автоматизацией. Причем под удар попадет именно «канцелярская», «сборочная» и просто рутинная и «тупая» работа.

Всеобщая компьютеризация должна будет изменить наши представления о работе, так что люди, возможно, будут делать карьеру по-новому или даже жить «жизнью, богатой досугом».

Еще одна любопытная идея Азимова — что детям больше не понадобятся учителя, кроме как для «воспитания любопытства», ведь они смогут изучать все, что им нужно, при помощи домашних компьютеров. Пока это не стало реальностью, но кто знает, может, через десяток лет дети действительно перестанут учиться в традиционных школах по многолетнему укладу. Ведь уже сейчас новые технологии заменяют устаревшие учебники.

Видеосвязь



Изображение: signal.org

В 1964 году Азимов сделал несколько прогнозов на мир через 50 лет. Вдохновением послужила Всемирная выставка «Экспо 64−65», которая проводилась в нью-йоркском районе Куинс с апреля по октябрь 1964 года.

В частности, фантаст заявил, что через полвека «связь будет зрительно-звуковой, и мы будем не только слышать, но и видеть собеседника по телефону». Правда, благодаря технологии компании Bell Systems в том же 1964 году был совершен первый трансатлантический видеозвонок, так что, возможно, Азимов просто это «подсмотрел».

Зато он попал в точку со своим утверждением, что «в любую точку на земле, хоть на антарктическую метеостанцию, можно будет звонить напрямую». Действительно, даже у зимующих на станции в Антарктиде есть связь с миром и интернет (правда, пока дорогой и медленный).

Удобная бытовая техника и искусственное мясо

В том же 1964-м Азимов предсказал, что бытовая техника будущего будет без электрических проводов (увы, пока не вся) и что кухонные комбайны станут сами готовить пищу и варить кофе (эх, если бы: пока все еще приходится загружать туда продукты своими руками).

Причем, по мнению фантаста, ученые создадут на основе модифицированных дрожжей и водорослей продукты с разными вкусами — от индейки до бифштекса. И да, действительно, в 2019-м в ряде сетей быстрого питания в США появились бургеры и куриные наггетсы из искусственного мяса.



Бургер из «искусственного мяса». Фото: World Economic Forum / wikimedia.org

Еще одно забавное предсказание: на смену обычным телевизорам придут настенные экраны и начнут даже «появляться прозрачные кубы, позволяющие видеть картинку в трехмерном изображении». Если вы посмотрите наши советы по выбору телевизора , то увидите, что современная техника для дома действительно напоминает тончайшие настенные экраны. А вот 3D-изображение в домашних телевизорах пока не слишком популярно. Так, в 2016-м Samsung и Philips отказались от технологии 3D в своих телевизорах из-за низкого спроса.

А вот что точно сбылось, так это слова Азимова: «Не все население планеты будет иметь доступ к будущим новинкам техники. И хотя в материальном отношении люди будут жить лучше, еще больший, чем сегодня, процент населения в целом будет отставать по качеству жизни от лидеров».

Психоистория, или наука предсказания

Но, пожалуй, самое интересное — это как Азимов предсказал науку предсказания. В 1941 году Айзек, тогда 21-летний писатель, ехал в метро на встречу с редактором популярного журнала Astounding Science Fiction Джоном У. Кэмпбеллом-младшим. Именно там, в поезде, Азимову пришла идея рассказа об упадке галактической империи — основе цикла «Основание».

По сюжету математик Селдон с помощью разработанной им науки «психоистории» предсказывает неизбежное падение Империи и наступление тёмных веков. Селдон создает Основание — организацию, которая должна в соответствии с рассчитанным на тысячу лет вперед «планом Селдона» сохранить и возродить цивилизацию.

Азимов поделился задумкой с Кэмпбеллом, но того больше захватил не сюжет, а возможности предсказания будущего, описанные в нем, так называемая наука «психоистория». Вдвоем они набросали правила этой дисциплины, и уже в следующем месяце Азимов вернулся с первой историей цикла.



Обложки книг цикла «Основание» от художника Майкла Уэлана

После Второй мировой американский историк и психолог Ллойд Демос разработал дисциплину "психоистория", которая изучает психологическую мотивацию поступков людей в прошлом. В своих работах по истории детства Демос обосновал влияние воспитания в детстве на особенности взрослой личности и связал выделенные им шесть моделей воспитания детей с особенностями развития цивилизации в каждый период. Так, проблему распространения исламистского терроризма он связал с особенностями семейных отношений и воспитания во многих мусульманских странах.

Также считается, что психоистория близка к пониманию исторических процессов Абд ар-Рахманом ибн Халдуном, Карлом Марксом и целым рядом современных макросоциологов, таких как Теда Скочпол, Джек Голдстоун, Сергей Капица или Андрей Коротаев.

Но, как и в цикле «Основание», реальность невозможно всегда предсказать на все сто процентов. Так, в одной из частей цикла Азимова появляется мутант-телепат под названием Мул, который использует силу мысли, чтобы завоевать галактику — «черный лебедь», которого невозможно было предвидеть. В 2016-м журналист Крис Тейлор написал в материале для сайта Mashable, что такие обескураживающие события, как победа Трампа на выборах, «делают психоисторию столь же бесполезной, как и, скажем, предвыборные опросы ноября 2016 года».