Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro полностью рассекречены

Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс Gizmochina со ссылкой на информацию Digital chat station рассекретил технические характеристики еще не анонсированных флагманских смартфонов компании Xiaomi — Mi 10 и Mi 10 Pro. Более подробно об устройствах пишет издание AndroidPure.



Фото: Reuters

Оба смартфона будут работать на топовом процессоре от Qualcomm — Snapdragon 865. Обычный Mi 10 оснастят экраном на 6,5 дюймов с OLED-матрицей и частотой обновления в 90 Гц. Оперативной памяти — 8 или 12 ГБ, постоянной — от 128 до 256 ГБ. Разрешение основного модуля камеры составит 64 Мп (Sony IMX686), дополнительных — 20 Мп, 12 Мп и 5 Мп. Емкость аккумулятора — 4500 мАч, в наличие окажется быстрая 40-ваттная проводная и 30-ваттная беспроводная зарядки. Также ожидается поддержка 10-ваттной реверсной подзарядки.

Mi 10 Pro получит схожие характеристики, но оперативной памяти в нем якобы окажется не менее 12 ГБ. Заряжаться устройство сможет еще быстрее благодаря 66-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядкам. Разрешение главного фотомодуля также будет выше — 108 Мп. А вот о емкости батареи пока точной информации нет — скорее всего, ее объем составит 4500 или 4800 мАч.

Анонс смартфонов вряд ли произойдет до февраля.

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