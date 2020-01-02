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7-летний американец проглотил наушник и боялся, что тот заиграет у него внутри
03.01.2020 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Недавно
Раскрыв коробку от гаджета и какое-то время использовав гарнитуру по назначению, мальчик случайно проглотил один из наушников. Испугавшись последствий, мама ребенка отвезла его в больницу. Там удивились произошедшему и заявили, что раньше не встречались со случаями проглатывания наушников.
Но волноваться за здоровье пациента, судя по всему, не стоит. По мнению медиков, наушник сам выйдет естественным путем и не причинит вреда здоровью. Правда, теперь парень предпочитает держаться подальше от подключенного к AirPods смартфону — он опасается, что в его желудке может начать проигрываться музыка.
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