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7-летний американец проглотил наушник и боялся, что тот заиграет у него внутри

03.01.2020 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Недавно стало известно, что наушники AirPods от Apple являются одним из самых желаемых подарков на новогодние праздники. Так подумала и жительница Джорджии (США), которая преподнесла гаджет своему семилетнему сыну. Правда, в какой-то момент все пошло не так, сообщает издание PhoneArena.

Раскрыв коробку от гаджета и какое-то время использовав гарнитуру по назначению, мальчик случайно проглотил один из наушников. Испугавшись последствий, мама ребенка отвезла его в больницу. Там удивились произошедшему и заявили, что раньше не встречались со случаями проглатывания наушников.

Но волноваться за здоровье пациента, судя по всему, не стоит. По мнению медиков, наушник сам выйдет естественным путем и не причинит вреда здоровью. Правда, теперь парень предпочитает держаться подальше от подключенного к AirPods смартфону — он опасается, что в его желудке может начать проигрываться музыка.

Смотрите, сколько у нас стоят наушники Apple:

 
 
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Недавно стало известно, что наушники AirPods от Apple являются одним из самых желаемых подарков на новогодние праздники. Так подумала и жительница Джорджии (США),...
 
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