«Террористический спецназ» и его командир. Что известно об убитом в Багдаде Касеме Сулеймани

Источник материала: IT.Tut.by

В ночь на пятницу стало известно, что в Багдаде в результате авиаударов США по колонне автомобилей вблизи аэропорта был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Позже США признали , что организовали авиаудар по автомобильной колонне в Багдаде с единственной целью — убить именно Сулеймани, а Исламская республика Иран обещает за это жестоко мстить Вашингтону. 42.TUT.BY рассказывает, что за человек был Касем Сулеймани и что из себя представляют возглавляемые им силы «Кудс».



Касем Сулейман в 2015 году. Фото: wikimedia.org

Кто такой Касем Сулеймани

О ранних годах генерала известно немногое. Якобы он родился в 1957 году в глухой деревне Рабард на юго-востоке Ирана в бедной семье, обремененной долгами. Образование получил только начальное, рано начал работать, чтобы расплатиться с семейными долгами.

Прорывом в карьере сельского паренька стала Исламская революция 1979 года. Перемены Сулеймани принял с восторгом — любить прежнее шахское правительство человеку из низших слоев с нулевыми перспективами было не за что. Сразу же после смены власти 22-летний молодой человек вступил в только что созданный Корпус стражей исламской революции — отсутствие образования и военной подготовки не было помехой, в подобных организациях большинство зачастую составляют непрофессионалы.

Почти сразу же Сулеймани пришлось проявить себя в деле — подняли голову курдские сепаратисты на западе страны, и давить выступления отправили как раз отряды КСИР. Впрочем, занимался Касем этим недолго: в 1980 году Саддам Хусейн решил, что некоторые месторождения нефти нужнее Ираку, чем Ирану, и началась ирано-иракская война.

Для иранского народа она обернулась огромными жертвами, для Касема Сулеймани — дорогой наверх. При том, что поначалу Сулеймани отправили на фронт всего на пару недель, чтобы наладить на одном участке водоснабжение. Но получилось так, что на войне он задержался на восемь лет — до ее окончания.



Уличные бои во время ирано-иракской войны. Фото: wikipedia.org

Вчерашний крестьянин оказался на удивление грамотным командиром, проявил себя и как инструктор для спецподразделений, и как полевой командир. Прямые боестолкновения масс пехоты и бронетехники были не по нраву Сулеймани, он предпочитал точечные удары спецназа по тылам врага.

Правда, спецназ у Ирана был такой же скороспелый, как и КСИР, он был создан в конце семидесятых — но оказался неожиданно эффективным. За восемь лет войны группы Сулеймани ни разу не потерпели серьезных поражений, хотя иракцы очень старались. В 30 лет Касем возглавил целую дивизию КСИР.

После окончания войны Сулеймани был уже прославленным командиром, однако следующим его назначением стала работа «не по специальности». Едва закончив сражаться с солдатами Хусейна, он был переброшен на восток — решать проблему наркотрафика.

Анархия в соседнем Афганистане, раздираемом войной, стала раем для наркокартелей, и через иранскую границу хлынул поток героина. Ослабленному восьмилетней бойней Ирану только толпы наркоманов не хватало (растущее число наркозависимых и сегодня большая проблема для страны), и разбираться с наркоторговцами отправили Сулеймани. На 100% он проблему не решил (вряд ли это вообще возможно), но смог значительно снизить трафик и проредить число контрабандистов.

Несмотря на успехи, до 1997 года существенного продвижения в карьере Касема Сулеймани не было — говорят, что его недолюбливал главком КСИР Мохсен Резайи (кстати, именно он заявил, что Иран будет мстить за смерть генерала). Когда же Корпус возглавил Яхья Сафави, он практически сразу же назначил Сулеймани на пост командующего иранским спецназом «Кудс». Этот пост он в итоге занимал до самой своей гибели.

Серый кардинал Ирака



Фото: Reuters

Первые годы на посту руководителя «Кудс» Касем провел на востоке — талибы в Афганистане набирали силу. Уже тогда, если не раньше, выработался фирменный «почерк» генерала — он всегда старался опереться на шиитские меньшинства в странах, в которых работали его подразделения.

Исламский мир представлен преимущественно суннитскими странами — шиизм доминирует только в Иране и Азербайджане. Поэтому многочисленные шиитские меньшинства в других государствах, нередко угнетаемые, стали отличным подспорьем для иранских спецслужб.

Повоевав с талибами, вскоре Сулеймани получил еще более значительную возможность отличиться: в 2003 году США вторглись в Ирак и свергли Саддама Хусейна. Целиком страну американцы никогда не контролировали, так что Иран стал массово перебрасывать в страну офицеров «Кудс», подчиняя своему влиянию целые области. Контролировал это движение лично Сулеймани, ставший настоящим «губернатором» ряда иракских регионов. Тогда он попал в поле зрения американцев, которые в один период сильно проредили агентов иранских спецслужб в Ираке и едва не добрались до самого генерала.

По схожей схеме Сулеймани стал работать и после начала войны в Сирии, вскоре дополнившейся захватом террористами ИГИЛ части Ирака. Силы «Кудс» и подконтрольных Ирану движений сумели отразить наступление боевиков в 2014 году и сыграли большую роль в разгроме ИГИЛ.

Здесь, кстати, тоже не обошлось без религии — известные своими актами вандализма боевики ИГИЛ нещадно уничтожали шиитские святыни, что приводило в бешенство руководство Ирана. Сирийский конфликт позволил Сулеймани достичь апогея власти и славы и значительно нарастить влияние Тегерана в регионе — несмотря на очевидно недружественную позицию Запада, американские санкции и попытку изоляции страны.



Касем Сулеймани в Сирии. Фото: wikipedia.org

Дискуссионным вопросом является влияние Сулеймани на втягивание в сирийский конфликт России. Считается, что именно иранский генерал сумел убедить президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, что ситуация достаточно серьезна, чтобы вмешаться в войну напрямую. Однако в Москве это отрицают.

Влияние Касема Сулеймани в самом Иране было также огромным. Духовный лидер странны аятолла Хаменеи называл его «живым мучеником революции» — то есть признавал, что генерал достоин хоть сейчас оказаться в мусульманском раю. В 2017 году была вероятность, что Касем Сулеймани примет участие в выборах президента — впрочем, генерал тогда заявил, что его делом была и остается только война.

Что касается популярности деятеля в Иране и за рубежом, то она на протяжении десятилетий оставалась колоссальной — несмотря на чрезвычайную секретность деятельности возглавляемой им организации. А после гибели деятеля Трамп разместил в своем твиттер-аккаунте изображение американского флага. Вряд ли случайно.

Почему ликвидировали Касема Сулеймани?



Касем Сулеймани (слева) и командир иракской группировки шиитских ополченцев «Силы народной мобилизации» Абу Махди аль-Мухандис (справа), погибшие в результате авиаудара. Фото: Fars News Agency / wikimedia.org

Ликвидация Касема Сулеймани была, по заявлению Пентагона, частью решительных оборонительных действий для защиты персонала США за рубежом. Генерал давно находился под санкциями США и ООН, но, как ни странно, не за терроризм — он один из 15 высокопоставленных иранских деятелей, подозреваемых в причастности к осуществлению иранской ядерной программы.

Впрочем, он автоматически являлся террористом с точки зрения США, так как занимал высокий пост в Корпусе стражей исламской революции — эта организация весной 2018 года была признана Вашингтоном террористической . Кстати, это был первый случай в истории, когда одно государство признавало террористами часть вооруженных сил другого государства. Впрочем, это становится менее удивительным, если поближе присмотреться к специфике деятельности одной из частей КСИР — элитных сил «Кудс».

Что представляют собой силы «Кудс», которые возглавлял Сулеймани?

Само по себе слово «Кудс» («Кодс», «Аль-Кодс», в разных источниках пишут по-разному) означает «Иерусалим». Нет, в создании иранского спецназа Израиль ничем не помогал, просто Иерусалим — священный город и для мусульман тоже. История сил «Кудс» неотделима от истории Корпуса стражей исламской революции.

Взяв власть после означенной революции, шиитское духовенство Ирана озаботилось созданием силы, которая бы защитить «духовных отцов». К армии доверия не было: она была светской по сути и уже показала свою «готовность» оборонить предыдущее шахское правительство. Поэтому и была создана отдельная «гвардия» ислама.

Изначально Корпус обладал более чем скромной боеспособностью и предназначался для подавления внутреннего недовольства — но уже через год началась война с Ираком. И тут же выяснилось, что, кроме КСИР, выставить против Хусейна особо некого, шахскую армию, как и почти всякую другую армию после революции, подорвали чистки.



Учения спецназа ВМФ Ирана. Фото: wikipedia.org

Потери Стражей были огромными, но и боевая выучка постепенно росла. А, вытащив на себе тяжелейшую войну, Корпус уже не желал быть просто инструментом для подавления каких-то там внутренних беспорядков, первые лица КСИР претендовали на серьезные посты во власти. В разное время выходцам из Стражей принадлежало от четверти до половины министерских портфелей в иранских правительствах.

Террористический спецназ

«Кудс» были созданы практически одновременно с Корпусом. В отличие от большинства прочих спецназов, этот отряд создавался не для контртеррористической борьбы. Главной и основной целью «Кудс» с момента создания была поддержка проиранских сил за рубежом, гибридная война и всяческий «экспорт исламской революции» по всему миру.

Так, уже в 1982 году при полной поддержке «Кудс» была создана знаменитая ливанская «Хезболла» . Словом, если все прочие спецназы должны бороться с хаосом, то цель «Кудс» — сеять хаос. И чем больше, тем лучше: террор, взрывы, похищения — все средства считались подходящими.

Поскольку Иран априори неспособен противостоять своим геополитическим противникам (среди которых есть США), Исламская республика подняла на щит идею асимметричной войны. Отряды «Кудс» практически никогда не вступают в прямое противостояние с врагом (хотя имеются сведения об их «настоящих» боях с американцами). В основном они заняты подготовкой боевиков из граждан иностранных государств для ведения партизанской войны.



Предполагаемая зона действий спецназа «Кудс» занимает полмира. Фото: wikipedia.org

При этом «новообращенные» получают разведданные, деньги, оружие, боеприпасы от «Кудс». Казалось бы, тактика не нова, но у Ирана получается. Сирия и Ирак уже испытывают мощнейшее иранское влияние — некоторые говорят об их становлении в качестве сателлитов Тегерана. А ведь в обоих государствах активно действуют американские войска — получается, даже современнейшая военная машина США не может просто так взять и ликвидировать результаты работы «Кудс».

Иранский спецназ состоит, безусловно, не только из инструкторов. Есть части, более похожие на «обычных» спецназовцев и состоящие из парней, которые отлично умеют стрелять, драться, взрывать и наносить ущерб иным способом. Считается, что военнослужащие подразделения делятся по специализациям — разведка, финансы (поставки денег подконтрольным движениям), политика, саботаж и спецоперации.

Численность сил «Кудс» неизвестна, так как практически вся информация о них носит секретный характер. Называются цифры с впечатляющим разбросом от 2 000 до 50 000 человек — самыми реальными считаются оценки в 15−30 тысяч. Стандартной боевой группой «Кудс» предположительно является подразделение из 5−15 человек с 1−2 офицерами.

По словам американских военных, именно «Кудс» несут ответственность за большую часть терактов против войск США в Ираке. Иранским спецназовцам приписывают взрывы в Бейруте в восьмидесятых годах, всестороннюю поддержку хуситов в Йемене, поставки оружия талибам (с которыми «Кудс» воевали в конце девяностых) и даже поддержку правительства Венесуэлы.

О вооружении спецназовцев остается только гадать. Разумеется, никакой тяжелой бронетехники им не положено — вероятнее всего, «Кудс» имеют преимущественно стрелковое оружие — к примеру, пистолет PC-9 ZOAF, пулемет MGA-3 и другие производящиеся в Иране виды вооружения.

Уже стало известно, кто возглавит «Кудс» после гибели Сулеймани — это бригадный генерал Эсмаил Каани, ранее бывший заместителем погибшего. Аятолла Али Хаменеи уже заявил, что задачи спецподразделения «останутся неизменными» .