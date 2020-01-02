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Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite представлены официально. Цена - от 599 евро

03.01.2020 17:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Samsung анонсировала два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite представлены официально. Цена - от 599 евро
Galaxy S10 Lite

Оба устройства оснащаются экраном с AMOLED-матрицей (Full HD+) диагональю в 6,7 дюйма. Точной модели процессоров Samsung не называет, но уже известно, что в Galaxy S10 Lite им выступает Qualcomm Snapdragon 855. Оперативной и постоянной памяти соответственно — от 6 и 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 4500 мАч. Есть быстрая зарядка. Операционная система — Android 10 с оболочкой One UI 2.0.

Основная камера аппарата тройная, на 48 Мп, 12 Мп (суперширокоугольная) и 5 Мп (макро). В наличие также новая система стабилизации, которая задействуется при записи видео. Фронтальный фотомодуль, находящийся в центре экрана — на 32 Мп.

Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite представлены официально. Цена - от 599 евро
Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note10 Lite отличается чуть другим набором основных камер (12 Мп + 12 Мп + 12 Мп). Кроме того, в наличие фирменный стилус S Pen с поддержкой команд Air Gestures. Процессор, опять же, не называется. Но GSMArena пишет, что это Exynos 9810. Память и объем аккумулятора такие же, как и в Galaxy S10 Lite.

Стартовая цена Galaxy Note10 Lite — 599 евро, Galaxy S10 Lite — 649 евро.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
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Samsung анонсировала два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Об этом говорится на официальном сайте компании.
 
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