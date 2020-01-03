«В поддержку острова Чунга-Чанга»: российские пранкеры от имени Греты Тунберг разыграли конгрессвумен США

Источник материала: IT.Tut.by

Пранкеры из России Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube-канале Vovan222prank видео, в котором от имени шведской активистки Греты Тунберг и ее отца поговорили с конгрессвумен от Демократической партии США Максин Уотерс.



Максин Уотерс. Фото: wikimedia.org

В описании к опубликованному видео (доступно на английском и русском языках) говорится, что авторы «запускают международный проект Stars save the Earth („Звезды спасают Землю“), посвященный главным международным проблемам современного общества. Пранкеры обсудят их с политиками и мировыми звездами шоу-бизнеса, чтобы вместе найти решение и спасти нашу планету».

Во время разговора Вован и Лексус от имени Греты Тунберг заявили, что сейчас находятся в Северной Каролине на забастовке, «посвященной поддержке экологии острова Чунга-Чанга». Они попросили у Уотерс разрешения вывести ее на громкую связь, чтобы та произнесла речь для «митингующих». Конгрессвумен согласилась.

После пранкеры заявили, что у них есть компрометирующая информация на действующего президента США — Дональда Трампа. В разговоре с Уотерс они отметили, что Трамп якобы поговорил с «Тунберг» в здании ООН. «Я крикнула ему, чтобы он снова подписал Парижское соглашение по климату. Он подошел ко мне, наклонился и тихонько сказал: «Слушай меня внимательно, маленькая девочка, ты никогда не добьешься своей цели, как и те дураки из конгресса, что пытаются обвинить меня», — рассказала «Грета».

От лица Греты Вован и Лексус также сообщили конгрессвумен, что глава Белого дома якобы признался в своем намерении надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против его оппонента на выборах Джо Байдена. Уотерс предложила использовать это в качестве «доказательств против Трампа».

Напомним: Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) сейчас соответственно 33 и 32 года. Они стали известны благодаря телефонным розыгрышам известных личностей из мира шоу-бизнеса, политики и спорта. Ресурс vesti.ru пишет , что конгрессвумен Максин Уотерс уже не первый раз становится жертвой их розыгрышей. В феврале 2017 года они позвонили ей от имени тогдашнего украинского премьера Владимира Гройсмана.