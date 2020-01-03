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Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 7
04.01.2020 09:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Корпорация Microsoft 14 января останавливает поддержку Windows 7. С момента выхода операционной системы прошло 10 лет,
Microsoft уточнила, что компьютеры, работающие на Windows 7, не перестанут работать, однако прекратится техническая поддержка и обновление программного обеспечения (ПО). Кроме того, пользователи устаревшей системы перестанут получать обновления и исправления системы безопасности. Все это повышает угрозу вирусов и вредоносного ПО.
Компания порекомендовала пользователям перейти на Windows 10, подчеркнув преимущества работы этой системы на новых гаджетах.
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Корпорация Microsoft 14 января останавливает поддержку Windows 7. С момента выхода операционной системы прошло 10 лет, отмечается в сообщении на сайте компании. Об этом...
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