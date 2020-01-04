Каких астрономических явлений ждать в 2019 году

Источник материала: IT.Tut.by

Сообщество ASTROBEL TEAM рассказало о самых интересных астрономических явлениях, астрономических событиях и видимости астрономических объектов в 2020 году. Ниже в хронологическом порядке приводятся даты самых интересных астрономических событий и явлений наступающего 2020 года — отмечайте в календаре.



Фото: purplehaze79 / Instagram

Январь

07.01.2020 — Луна проходит через скопление Гиады (видимость на вечернем небе)

10.01.2020 — полутеневое лунное затмение (видимость из Беларуси, начало — 20.08, окончание — 0.12)

27.01.2020 — сближение планет Венера и Нептун менее 30 угловых минут

29.01.2020 — сближение Луны и планеты Венера при видимости на вечернем небе

Февраль

09.02.2020 — сближение Луны и звезды Регул из созвездия Лев на вечернем небе

18.02.2020 — сближение Луны и планеты Марс при видимости на утреннем небе

19.02.2020 — Луна между планетами Марс и Юпитер при видимости на утреннем небе

27.02.2020 — сближение Луны и планеты Венера на вечернем небе

Март

01−31.03.2020 — условия для проведения Марафона Мессье (каталог Мессье — список из 110 астрономических объектов. При определенном навыке и везении, все объекты Мессье можно наблюдать в течение одной ночи, это и называется «Марафон Мессье»)

02.03.2020 — сближение Луны и звезды Альдебаран на вечернем небе

07.03.2020 — Луна проходит через скопление М44 Ясли при видимости в ночном небе

09.03.2020 — суперлуние (первое в 2020 году)

18.03.2020 — малый парад планет: Марс, Юпитер, Сатурн и Луна на утреннем небе

20.03.2020 — День весеннего равноденствия

20.03.2020 — сближение планет Марс и Юпитер менее 1 градуса

28.03.2020 — сближение Луны и планеты Венера

29.03.2020 — сближение Луны и скопления Гиады на вечернем небе

31.03.2020 — сближение планет Марс и Сатурн менее 1 градуса

Апрель

03.04.2020 — прохождение Венеры на фоне рассеянного звездного скопления М45 «Плеяды»

04.04.2020 — сближение Луны и звезды Регул на вечернем небе

08.04.2020 — суперлуние (второе в 2020 году, максимальное сближение Луны и Земли)

12.04.2020 — международный день космонавтики

15.04.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на утреннем небе

16.04.2020 — сближение Луны и планеты Марс на утреннем небе

22.04.2020 — максимум действия метеорного потока Лириды (ZHR — 20)

26.04.2020 — сближение луны и планеты Венера на вечернем небе

Май

02.05.2020 — весенний Международный день астрономии

05.05.2020 — перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты) кометы C/2017 T2 «PANSTARRS». 8m. Самая яркая комета 2020 года.

05.05.2020 — максимум действия метеорного потока Эта-Аквариды (ZHR — 20)

05.05.2020 — сближение Луны и звезды Спика на вечернем и ночном небе

07.05.2020 — суперлуние (третье и последнее в 2020 году)

12.05.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на ночном и утреннем небе

15.05.2020 — сближение Луны и планеты Марс на утреннем небе

22.05.2020 — сближение планет Меркурий и Венера на вечернем небе

27.05.2020 — сближение Луны и скопления М44 «Ясли» на вечернем небе

Июнь

01−30.06.2020 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси

05.06.2020 — полутеневое лунное затмение (видимость из Беларуси, начало — 20.46, окончание — 0.04)

09.06.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на ночном небе

13.06.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе

19.06.2020 — покрытие Луной планеты Венера на дневном небе

20.06.2020 — день летнего солнцестояния

25.06.2020 — сближение Луны и звезды Регул при видимости на вечернем небе

Июль

01−15.07.2020 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси

05.07.2020 — сближение Луны и планеты Юпитер на ночном небе

12.07.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе

14.07.2020 — противостояние планеты Юпитер, максимальный блеск -2,8m

17.07.2020 — сближение Луны и планеты Венера на утреннем небе

20.07.2020 — противостояние планеты Сатурн, максимальный блеск 0,3m

Август

01−10.08.2020 — возможность наблюдения всех планет Солнечной системы за одну ночь

01.08.2020 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе

02.08.2020 — сближение Луны и планеты Сатурн на вечернем небе

09.08.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе

11.08.2020 — сближение Луны и планеты Уран на ночном небе

12.08.2020 — максимум действия метеорного потока Персеиды (ZHR 80−100)

13.08.2020 — сближение Луны и скопления Гиады на ночном и утреннем небе

28.08.2020 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе

29.08.2020 — сближение Луны и планеты Сатурн на вечернем небе

Сентябрь

05.09.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе

12.09.2020 — противостояние планеты Нептун, максимальный блеск 7,8m

14.09.2020 — сближение Луны с планетой Венера и скоплением М44 «Ясли» на ночном небе

22.09.2020 — день осеннего равноденствия

25.09.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на вечернем небе

26.09.2020 — осенний Международный день астрономии

Октябрь

02.10.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе

03.10.2020 — сближение планеты Венера и звезды Регул до 5 угловых минут

06.10.2020 — сближение Луны и скопления Гиады на вечернем небе

08.10.2020 — максимум действия метеорного потока Дракониды (ZHR — переменное)

13.10.2020 -противостояние планеты Марс, максимальный блеск -2,7m

14.10.2020 — сближение Луны и планеты Венера на утреннем небе

21.10.2020 — максимум действия метеорного потока Ориониды (ZHR — 20)

22.10.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на вечернем небе

31.10.2020 — противостояние планеты Уран, максимальный блеск 5,9m

31.10.2020 — второе полнолуние месяца («Голубая Луна»)

Ноябрь

01- 30.11.2020 — возможность наблюдения всех планет Солнечной системы за одну ночь!

02.11.2020 — сближение Луны и скопления Гиады на ночном небе

07.11.2020 — сближение Луны и скопления М44 «Ясли» на ночном небе

13.11.2020 — сближение луны и планет Венера и Меркурий на утреннем небе

17.11.2020 — максимум действия метеорного потока Леониды (ZHR — 20)

19.11.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на вечернем небе

25.11.2020 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе

Декабрь

05.12.2020 — сближение Луны и скопления М44 «Ясли» на ночном небе

07.12.2020 — сближение Луны и звезды Регул на ночном небе

12.12.2020 — сближение луны и планеты Венера на утреннем небе

14.12.2020 — максимум действия метеорного потока Геминиды (ZHR — 120)

17.12.2020 сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на вечернем небе

21.12.2020 — планеты Юпитер и Сатурн в очень тесном соединении до 5 угловых минут

21.12.2020 — день зимнего солнцестояния

22.12.2020 — максимум действия метеорного потока Урсиды (ZHR — 10)

24.12.2020 — сближение Луны и планет Марс и Уран на вечернем небе