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Каких астрономических явлений ждать в 2019 году
05.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Сообщество ASTROBEL TEAM
Январь
07.01.2020 — Луна проходит через скопление Гиады (видимость на вечернем небе)
10.01.2020 — полутеневое лунное затмение (видимость из Беларуси, начало — 20.08, окончание — 0.12)
27.01.2020 — сближение планет Венера и Нептун менее 30 угловых минут
29.01.2020 — сближение Луны и планеты Венера при видимости на вечернем небе
Февраль
09.02.2020 — сближение Луны и звезды Регул из созвездия Лев на вечернем небе
18.02.2020 — сближение Луны и планеты Марс при видимости на утреннем небе
19.02.2020 — Луна между планетами Марс и Юпитер при видимости на утреннем небе
27.02.2020 — сближение Луны и планеты Венера на вечернем небе
Март
01−31.03.2020 — условия для проведения Марафона Мессье (каталог Мессье — список из 110 астрономических объектов. При определенном навыке и везении, все объекты Мессье можно наблюдать в течение одной ночи, это и называется «Марафон Мессье»)
02.03.2020 — сближение Луны и звезды Альдебаран на вечернем небе
07.03.2020 — Луна проходит через скопление М44 Ясли при видимости в ночном небе
09.03.2020 — суперлуние (первое в 2020 году)
18.03.2020 — малый парад планет: Марс, Юпитер, Сатурн и Луна на утреннем небе
20.03.2020 — День весеннего равноденствия
20.03.2020 — сближение планет Марс и Юпитер менее 1 градуса
28.03.2020 — сближение Луны и планеты Венера
29.03.2020 — сближение Луны и скопления Гиады на вечернем небе
31.03.2020 — сближение планет Марс и Сатурн менее 1 градуса
Апрель
03.04.2020 — прохождение Венеры на фоне рассеянного звездного скопления М45 «Плеяды»
04.04.2020 — сближение Луны и звезды Регул на вечернем небе
08.04.2020 — суперлуние (второе в 2020 году, максимальное сближение Луны и Земли)
12.04.2020 — международный день космонавтики
15.04.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на утреннем небе
16.04.2020 — сближение Луны и планеты Марс на утреннем небе
22.04.2020 — максимум действия метеорного потока Лириды (ZHR — 20)
26.04.2020 — сближение луны и планеты Венера на вечернем небе
Май
02.05.2020 — весенний Международный день астрономии
05.05.2020 — перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты) кометы C/2017 T2 «PANSTARRS». 8m. Самая яркая комета 2020 года.
05.05.2020 — максимум действия метеорного потока Эта-Аквариды (ZHR — 20)
05.05.2020 — сближение Луны и звезды Спика на вечернем и ночном небе
07.05.2020 — суперлуние (третье и последнее в 2020 году)
12.05.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на ночном и утреннем небе
15.05.2020 — сближение Луны и планеты Марс на утреннем небе
22.05.2020 — сближение планет Меркурий и Венера на вечернем небе
27.05.2020 — сближение Луны и скопления М44 «Ясли» на вечернем небе
Июнь
01−30.06.2020 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси
05.06.2020 — полутеневое лунное затмение (видимость из Беларуси, начало — 20.46, окончание — 0.04)
09.06.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на ночном небе
13.06.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе
19.06.2020 — покрытие Луной планеты Венера на дневном небе
20.06.2020 — день летнего солнцестояния
25.06.2020 — сближение Луны и звезды Регул при видимости на вечернем небе
Июль
01−15.07.2020 — возможность появления серебристых облаков в Беларуси
05.07.2020 — сближение Луны и планеты Юпитер на ночном небе
12.07.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе
14.07.2020 — противостояние планеты Юпитер, максимальный блеск -2,8m
17.07.2020 — сближение Луны и планеты Венера на утреннем небе
20.07.2020 — противостояние планеты Сатурн, максимальный блеск 0,3m
Август
01−10.08.2020 — возможность наблюдения всех планет Солнечной системы за одну ночь
01.08.2020 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе
02.08.2020 — сближение Луны и планеты Сатурн на вечернем небе
09.08.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе
11.08.2020 — сближение Луны и планеты Уран на ночном небе
12.08.2020 — максимум действия метеорного потока Персеиды (ZHR 80−100)
13.08.2020 — сближение Луны и скопления Гиады на ночном и утреннем небе
28.08.2020 — сближение Луны и планеты Юпитер на вечернем небе
29.08.2020 — сближение Луны и планеты Сатурн на вечернем небе
Сентябрь
05.09.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе
12.09.2020 — противостояние планеты Нептун, максимальный блеск 7,8m
14.09.2020 — сближение Луны с планетой Венера и скоплением М44 «Ясли» на ночном небе
22.09.2020 — день осеннего равноденствия
25.09.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на вечернем небе
26.09.2020 — осенний Международный день астрономии
Октябрь
02.10.2020 — сближение Луны и планеты Марс на ночном небе
03.10.2020 — сближение планеты Венера и звезды Регул до 5 угловых минут
06.10.2020 — сближение Луны и скопления Гиады на вечернем небе
08.10.2020 — максимум действия метеорного потока Дракониды (ZHR — переменное)
13.10.2020 -противостояние планеты Марс, максимальный блеск -2,7m
14.10.2020 — сближение Луны и планеты Венера на утреннем небе
21.10.2020 — максимум действия метеорного потока Ориониды (ZHR — 20)
22.10.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на вечернем небе
31.10.2020 — противостояние планеты Уран, максимальный блеск 5,9m
31.10.2020 — второе полнолуние месяца («Голубая Луна»)
Ноябрь
01- 30.11.2020 — возможность наблюдения всех планет Солнечной системы за одну ночь!
02.11.2020 — сближение Луны и скопления Гиады на ночном небе
07.11.2020 — сближение Луны и скопления М44 «Ясли» на ночном небе
13.11.2020 — сближение луны и планет Венера и Меркурий на утреннем небе
17.11.2020 — максимум действия метеорного потока Леониды (ZHR — 20)
19.11.2020 — сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на вечернем небе
25.11.2020 — сближение Луны и планеты Марс на вечернем небе
Декабрь
05.12.2020 — сближение Луны и скопления М44 «Ясли» на ночном небе
07.12.2020 — сближение Луны и звезды Регул на ночном небе
12.12.2020 — сближение луны и планеты Венера на утреннем небе
14.12.2020 — максимум действия метеорного потока Геминиды (ZHR — 120)
17.12.2020 сближение Луны и планет Юпитер и Сатурн на вечернем небе
21.12.2020 — планеты Юпитер и Сатурн в очень тесном соединении до 5 угловых минут
21.12.2020 — день зимнего солнцестояния
22.12.2020 — максимум действия метеорного потока Урсиды (ZHR — 10)
24.12.2020 — сближение Луны и планет Марс и Уран на вечернем небе
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Сообщество ASTROBEL TEAM рассказало о самых интересных астрономических явлениях, астрономических событиях и видимости астрономических объектов в 2020 году. Ниже...
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