|
10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
05.01.2020 08:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В декабре 2019 года журнал The Atlantic
Здесь показано, как спирали пыли циркулируют по триллионам километров межзвездного пространства, пока расширяющийся ореол света вокруг далекой звезды, названной «V838 Единорог» (примерно в 20 тысячах световых лет от Земли), освещает гигантское облако. Свечение исходит от красной сверхгигантской звезды в середине изображения, которая испускает импульс света.
На фото показан прогресс, достигнутый световым импульсом после двух лет путешествия от звезды во всех направлениях, запечатленный «Хабблом» 8 февраля 2004 года.
В 2010 году «Хаббл» сделал снимок туманности Киля (NGC 3372), что расположен на расстоянии 7,5 тысячи световых лет от Земли. На фото запечатлена хаотическая активность на вершине столба газа и пыли высотой в три световых года, которую освещает свет близлежащих ярких звезд.
M 28, также известное как Мессье 28, является шаровым скоплением более чем на 50 тысяч звезд в созвездии Стрельца. Его возраст — около 12 миллиардов лет, и оно находится на расстоянии 18 000 световых лет от Земли.
Туманность Лагуна простирается на 55 световых лет в ширину и 20 световых лет в высоту. На снимке видна лишь небольшая часть, находящаяся на расстоянии около 4 тысяч световых лет. Фотография сделана в 2018 году, на ней удалось заснять высокую активность внутри туманности.
Это густое скопление газа и пыли, что называется глобулой, в туманности Киля. Любопытно, что оно напоминает огромную гусеницу.
Глобулы — это относительно небольшие, темные и холодные области, состоящие из молекулярного водорода, оксидов углерода, гелия и пыли. Светящийся край «гусеницы» указывает на то, что она фотоионизируется самыми горячими звездами в окружающем скоплении.
На этом снимке показаны уникальные оболочки пыли, укрывающие старую звезду. Они расположены в туманности Яйцо, что на расстоянии 3 тысяч световых лет, причем эта пыль находится на расстоянии в одну десятую светового года от звезды и образует концентрические кольца вокруг нее.
Это фото назвали «космический световой меч». Полоска света, что пересекает изображение, на самом деле струи газа, выбрасываемого из полюсов молодой звезды в Облаке Ориона, что примерно в 1350 световых годах от Земли. При столкновении струй с окружающим газом и пылью они могут очистить огромные пространства и создать изогнутые ударные волны, воспринимаемые как узелковые скопления, называемые объектами Хербига — Аро.
Это детальный снимок расширяющегося в течение шести световых лет остатка взрыва сверхновой звезды. Звезда взорвалась почти 1000 лет назад — это событие японские и китайские астрономы наблюдали на Земле еще в 1054 году.
Этот объект напоминает чудовище, что поднимает голову из багрового моря. На самом деле это туманность Конуса — столб газа и пыли, находящийся на расстоянии 2500 световых лет от Земли. На этой фотографии показаны верхние 2,5 световых года конуса — весь столб имеет длину 7 световых лет.
Когда-то эти галактики выглядели как спираль — так же, как и Млечный Путь. Но затем они вступили в схватку продолжительностью в несколько сотен миллионов лет. Это столкновение было настолько сильным, что звезды были буквально вырваны из своих галактик и образовали дугу между ними.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре 2019 года журнал The Atlantic собрал 25 фото космоса, сделанные космическим аппаратом Hubble Space Telescope — это автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)