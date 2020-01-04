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10 фото, после которых вы влюбитесь в космос

05.01.2020 08:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В декабре 2019 года журнал The Atlantic собрал 25 фото космоса, сделанные космическим аппаратом Hubble Space Telescope — это автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли, названная в честь Эдвина Хаббла, способная делать качественные снимки космических объектов. Мы выбрали 10 из них, которые, на наш взгляд, отличаются особенной красотой.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: NASA, the Hubble Heritage Team, AURA / STScI, and ESA

Здесь показано, как спирали пыли циркулируют по триллионам километров межзвездного пространства, пока расширяющийся ореол света вокруг далекой звезды, названной «V838 Единорог» (примерно в 20 тысячах световых лет от Земли), освещает гигантское облако. Свечение исходит от красной сверхгигантской звезды в середине изображения, которая испускает импульс света.

На фото показан прогресс, достигнутый световым импульсом после двух лет путешествия от звезды во всех направлениях, запечатленный «Хабблом» 8 февраля 2004 года.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: NASA, ESA, M. Livio and the Hubble 20th Anniversary Team, STScI

В 2010 году «Хаббл» сделал снимок туманности Киля (NGC 3372), что расположен на расстоянии 7,5 тысячи световых лет от Земли. На фото запечатлена хаотическая активность на вершине столба газа и пыли высотой в три световых года, которую освещает свет близлежащих ярких звезд.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: ESA / Hubble & NASA, J. E. Grindlay et al.

M 28, также известное как Мессье 28, является шаровым скоплением более чем на 50 тысяч звезд в созвездии Стрельца. Его возраст — около 12 миллиардов лет, и оно находится на расстоянии 18 000 световых лет от Земли.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: NASA, ESA, STScI

Туманность Лагуна простирается на 55 световых лет в ширину и 20 световых лет в высоту. На снимке видна лишь небольшая часть, находящаяся на расстоянии около 4 тысяч световых лет. Фотография сделана в 2018 году, на ней удалось заснять высокую активность внутри туманности.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: NASA, ESA, N. Smith, University of California, Berkeley, and The Hubble Heritage Team. STScI / AURA

Это густое скопление газа и пыли, что называется глобулой, в туманности Киля. Любопытно, что оно напоминает огромную гусеницу.

Глобулы — это относительно небольшие, темные и холодные области, состоящие из молекулярного водорода, оксидов углерода, гелия и пыли. Светящийся край «гусеницы» указывает на то, что она фотоионизируется самыми горячими звездами в окружающем скоплении.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: NASA / ESA and The Hubble Heritage Team STScI / AURA

На этом снимке показаны уникальные оболочки пыли, укрывающие старую звезду. Они расположены в туманности Яйцо, что на расстоянии 3 тысяч световых лет, причем эта пыль находится на расстоянии в одну десятую светового года от звезды и образует концентрические кольца вокруг нее.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: ESA / Hubble & NASA, D. Padgett, GSFC, T. Megeath, University of Toledo, and B. Reipurth, University of Hawaii

Это фото назвали «космический световой меч». Полоска света, что пересекает изображение, на самом деле струи газа, выбрасываемого из полюсов молодой звезды в Облаке Ориона, что примерно в 1350 световых годах от Земли. При столкновении струй с окружающим газом и пылью они могут очистить огромные пространства и создать изогнутые ударные волны, воспринимаемые как узелковые скопления, называемые объектами Хербига — Аро.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: NASA, ESA and Allison Loll / Jeff Hester, Arizona State University

Это детальный снимок расширяющегося в течение шести световых лет остатка взрыва сверхновой звезды. Звезда взорвалась почти 1000 лет назад — это событие японские и китайские астрономы наблюдали на Земле еще в 1054 году.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: NASA, Holland Ford (JHU), the ACS Science Team and ESA

Этот объект напоминает чудовище, что поднимает голову из багрового моря. На самом деле это туманность Конуса — столб газа и пыли, находящийся на расстоянии 2500 световых лет от Земли. На этой фотографии показаны верхние 2,5 световых года конуса — весь столб имеет длину 7 световых лет.

10 фото, после которых вы влюбитесь в космос
Фото: ESA / Hubble & NASA

Когда-то эти галактики выглядели как спираль — так же, как и Млечный Путь. Но затем они вступили в схватку продолжительностью в несколько сотен миллионов лет. Это столкновение было настолько сильным, что звезды были буквально вырваны из своих галактик и образовали дугу между ними.

 
 
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В декабре 2019 года журнал The Atlantic собрал 25 фото космоса, сделанные космическим аппаратом Hubble Space Telescope — это автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли,...
 
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