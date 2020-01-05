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Пять приложений, которые помогут сдержать новогодние обещания

06.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Наверное, многие из нас обещают перед Новым годом, что с 1 января начнут новую жизнь: станут заниматься спортом, или бросят курить, или выучат иностранный язык. Но как заставить себя выполнить свои же обещания? Оказывается, для этого уже существуют специальные приложения. Блог Stfalcon собрал пять из них.

Пять приложений, которые помогут сдержать новогодние обещания
Фото: JESHOOTS.COM / Unsplash

Strides

Пять приложений, которые помогут сдержать новогодние обещания

Довольно удобное приложение, которое позволяет отслеживать не только конкретные цели, но и постоянные привычки пользователя. Уровень выполнения задач обозначается красным (чего не удалось достичь) и зеленым (успешно выполненные).

Причем цели подразделяются на «конкретные», «измеримые», «достижимые», «актуальные» и «своевременные». Их можно разбивать по дням, неделям, месяцам или годам, устанавливать напоминания и указывать действия, которые вы хотите сделать своими привычками.

Из минусов: Strides предлагается только на iOS и может показаться слишком сложным для начинающих.

Coach.me

Пять приложений, которые помогут сдержать новогодние обещания

Приложение позволяет устанавливать цели и напоминания, создавать пошаговые планы и проверять этапы их выполнения. Пользователей также приглашают присоединиться к сообществу Coach.me, где можно задавать вопросы другим участникам и даже нанять реального тренера за 15 долларов в месяц.

Way of Life

Пять приложений, которые помогут сдержать новогодние обещания

Этот инструмент помогает отслеживать не только хорошие, но и плохие привычки. Можно заполнить анкету и получить ежедневные напоминания о том, что было сделано или нет относительно поставленной цели. При этом прогресс показывается в виде диаграмм и графиков: приложение строит еженедельные, ежемесячные, квартальные и годовые отчеты.

Продукт доступен на Android и iOS, но бесплатно позволяется отслеживать только три цели.

ATracker

Пять приложений, которые помогут сдержать новогодние обещания

Это менеджер задач, помогающий отслеживать текущие задачи и время, затрачиваемое на их выполнение. Таким образом, он позволяет повысить свою эффективность: можно создавать графики производительности за день, неделю, месяц и год.

Приложение доступно на iOS и Android, но в бесплатной версии количество задач ограничено.

GoalsOnTrack

Пять приложений, которые помогут сдержать новогодние обещания

Это приложение можно использовать как на сайте, так и в виде приложения на своем телефоне (правда, только с iOS). Цели можно разбивать на более мелкие, и их можно отслеживать в автономном режиме. Кроме того, в инструменте есть шаблоны задач и функция ведения журнала.

К сожалению, приложение не предполагает пробные или бесплатные версии.

 
 
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Наверное, многие из нас обещают перед Новым годом, что с 1 января начнут новую жизнь: станут заниматься спортом, или бросят курить, или выучат иностранный язык....
 
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