Теперь официально. Узнали, когда Samsung покажет новые флагманские смартфоны

Источник материала: IT.Tut.by

Несколько дней назад в Сети появилась информация о дате презентации новых топовых смартфонов компании Samsung. А недавно производитель официально подтвердил эту дату.

Анонс аппаратов пройдет 11 февраля в Сан-Франциско (США) в 22.00 по минскому времени. Недавно стало известно: линейку смартфонов могут назвать не Galaxy S11, а Galaxy S20. В частности, новинками окажутся Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Кроме того, от производителя ожидают презентации следующей модели сгибающегося смартфона — Galaxy Fold 2. Вероятно, этот аппарат будет выполнен в форме раскладушки.



Предполагаемый дизайн одного из смартфонов серии Samsung Galaxy S20

О характеристиках аппаратов линейки Galaxy S20 известно уже практически все. Девайсы получат дисплеи со скругленными гранями и отверстием в форме буквы «О» посередине панелей для фронтальных камер, процессор Qualcomm Snapdragon 865 (возможно, его установят в версии для всех регионов), а также продвинутые основные камеры. Последние расположат в квадратном блоке на задней стороне гаджетов. Скорее всего, устройства научатся вести запись видео в разрешении 6K или 8K.

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