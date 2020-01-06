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Узнаете ли вы эти предметы под микроскопом? Тест
07.01.2020 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Всемирный конкурс Nikon Small World стартовал в 1975 году как средство признания и одобрения усилий тех, кто занимается фотографией при помощи микроскопа. С тех пор Small World стал ведущей площадкой для микрофотографов из самых разных научных дисциплин. 42.TUT.BY предлагает угадать, что же изображено на этих фото, становившихся победителями и отмеченных призами в разные годы.
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Всемирный конкурс Nikon Small World стартовал в 1975 году как средство признания и одобрения усилий тех, кто занимается фотографией при помощи микроскопа. С тех пор Small World...
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