Узнаете ли вы эти предметы под микроскопом? Тест

Источник материала: IT.Tut.by

Всемирный конкурс Nikon Small World стартовал в 1975 году как средство признания и одобрения усилий тех, кто занимается фотографией при помощи микроскопа. С тех пор Small World стал ведущей площадкой для микрофотографов из самых разных научных дисциплин. 42.TUT.BY предлагает угадать, что же изображено на этих фото, становившихся победителями и отмеченных призами в разные годы.