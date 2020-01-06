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Прямо как дроид из «Звездных войн». Samsung показала робота, который всюду следует за вами

07.01.2020 10:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На выставке CES 2020 Samsung анонсировала робота Ballie, выполненного в форме шара. Он может помогать с бытовыми делами и чем-то напоминает дроида BB-8 из «Звездных войн», пишет The Verge.

Прямо как дроид из «Звездных войн». Samsung показала робота, который всюду следует за вами

Ballie — робот, совмещающий в себе функции голосового помощника, камеры видеонаблюдения, а также центра управления «умным» домом между разными гаджетами Samsung. Ballie можно попросить выполнить ряд команд — например, открыть шторы или включить телевизор оставшейся дома собаке. Пользователю в этот момент на смартфон придет ссылка на онлайн-трансляцию того, что происходит в доме.

Судя по демонстрационному ролику Samsung, Ballie также способен управлять устройствами вроде роботов-пылесосов, дав им команду на начало работы, если на пол что-либо просыпалось. В Samsung отмечают, что позаботились о сохранности данных, собираемых Ballie. По словам компании, доступ к ним будет только у пользователей.

Когда Ballie начнет продаваться и сколько будет стоить, пока не сообщается.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:

 
 
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На выставке CES 2020 Samsung анонсировала робота Ballie, выполненного в форме шара. Он может помогать с бытовыми делами и чем-то напоминает дроида BB-8 из «Звездных войн»,...
 
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