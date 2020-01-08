Мировая экономика потеряла 8 млрд долларов из-за отключения властями интернета

Источник материала: IT.Tut.by

В 2019 году мировая экономика потеряла $ 8 млрд из-за отключения интернета властями. Об этом говорится в докладе исследовательской компании Top10VPN.



Фото: Reuters

В 2019 году власти 21 страны мира ограничивали доступ к интернету для своих граждан, общая продолжительность отключений была больше 18 тысяч часов. В отчете говорится, что этот показатель на 235% больше, чем было в 2015—2016 годах, когда от отключений мировая экономика потеряла $ 2,4 миллиарда.

Больше всего от ограничения доступа к интернету пострадал Ирак, в течение года его отключали на 263 часа, а экономика потеряла от этого около $ 2,3 миллиарда. В Судане действия властей нанесли ущерб экономике страны на $ 1,8 миллиарда, а Индия потеряла $ 1,3 миллиарда. Кроме того, отключение интернета в индийском штате Кашмир длится уже 180 дней и считается самым длинным в истории демократических стран.

Эксперты в отчете рассматривали как полное отключение интернета, так и блокировку отдельных соцсетей. Среди них больше всего пострадал WhatsApp, доступ к нему в течение года ограничивали больше чем на шесть тысяч часов. Не сильно по времени отключения от него отстают фейсбук и инстаграм.

В докладе отмечается, что ограничение интернета касается не только формальной, но и неформальной части экономики. В отчете также говорится, что чаще всего власти отключают интернет в ответ на протесты и беспорядки, особенно если они связаны с выборами.

Растущую тенденцию отключения властями интернета отмечает и Freedom House. По данным организации, почти половина населения планеты живет в странах, где интернет отключали по политическим соображениям.