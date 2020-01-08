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Раскрыты первые подробности о Xiaomi Mi Band 5

09.01.2020 20:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Gizchina со ссылкой на TizenHelp раскрыл первые подробности о следующей версии фитнес-браслета Xiaomi — Mi Band 5.

Раскрыты первые подробности о Xiaomi Mi Band 5
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Скорее всего, диагональ экрана новинки составит 1,2 дюйма, что позволит разместить на нем больше информации. Кроме того, дисплей в браслете станет более контрастным по сравнению с панелью в нынешней четвертой версии. Возможно, Mi Band 5 также окажется немного легче.

От NFC-модуля отказываться не собираются. При этом в международной версии устройства он может быть задействован для работы системы бесконтактных платежей Google Pay. Напомним: сейчас браслетом с помощью NFC-модуля могут расплачиваться только пользователи в Китае.

Скорее всего, анонс Xiaomi Mi Band 5 пройдет во втором квартале года. Ориентировочная цена — 26 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие фитнес-браслеты:

 
 
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Gizchina со ссылкой на TizenHelp раскрыл первые подробности о следующей версии фитнес-браслета Xiaomi — Mi Band 5.
 
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