Раскрыты первые подробности о Xiaomi Mi Band 5

Источник материала: IT.Tut.by

Gizchina со ссылкой на TizenHelp раскрыл первые подробности о следующей версии фитнес-браслета Xiaomi — Mi Band 5.



Изображение использовано в качестве иллюстрации

Скорее всего, диагональ экрана новинки составит 1,2 дюйма, что позволит разместить на нем больше информации. Кроме того, дисплей в браслете станет более контрастным по сравнению с панелью в нынешней четвертой версии. Возможно, Mi Band 5 также окажется немного легче.

От NFC-модуля отказываться не собираются. При этом в международной версии устройства он может быть задействован для работы системы бесконтактных платежей Google Pay. Напомним: сейчас браслетом с помощью NFC-модуля могут расплачиваться только пользователи в Китае.

Скорее всего, анонс Xiaomi Mi Band 5 пройдет во втором квартале года. Ориентировочная цена — 26 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие фитнес-браслеты: