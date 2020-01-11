10 странных научных фактов об окружающих нас бытовых предметах

Наука не всегда изучает непонятные и недосягаемые вещи вроде черных дыр или экзопланет. Многие исследования посвящены обычной человеческой жизни. 42.TUT.BY собрал 10 любопытных и порой странных фактов об окружающих нас бытовых предметах.
В металлических насадках для душа микробов оказалось больше, чем в пластиковых. А дома, в которых для дезинфекции применяются хлорсодержащие средства, отличаются большим количеством микробов на душевых лейках. Большинство бактерий, которые обнаружили ученые, не опасны. Но некоторые штаммы, например, нетуберкулезные микобактерии, в теории могут вызывать легочные инфекции.
На самом деле комнатные растения никак не влияют на качество воздуха в доме. Для обычного дома или офиса площадью 140 м2 потребуется 680 комнатных растений, или по пять на квадратный метр, для достижения того же эффекта, что и пара открытых окон.
Если верить памятке Роспотребнадзора, то кухонная губка может содержать более 350 видов бактерий и быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза. Исследователи обнаружили 362 различных вида бактерий, которые «прячутся» в кухонных губках и вокруг них. В 77% исследований кухонных губок были выявлены колиформные бактерии, которые могут привести к острым кишечным инфекциям и являются маркерами фекальных загрязнений.
Если вы хотите сократить число бактерий в доме, просто раскрывайте шторы, чтобы солнце светило внутрь. Исследование ученых из Орегонского университета показало, что в темных комнатах с плохим освещением 12% бактерий были жизнеспособны, то есть могли жить и размножаться. В помещениях с большим количеством дневного солнечного света их было всего 6,8%, с ультрафиолетовым светом — 6,1%.
Ученые не рекомендуют использовать одновременно хлорку и другие средства для уборки с «цитрусовыми» ароматическими добавками, иначе они вступят в реакцию и могут вызвать раздражение глаз и слизистых. Выяснилось, что хлорноватистая кислота, главное действующее вещество хлорки, вырабатывает большое число микрокапель опасных аэрозолей и наночастиц при контакте с некоторыми веществами, содержащими ароматизаторы воздуха с запахом цитрусов.
Вот так выглядит нить в лампе накаливания.
А так — зубная щетка после использования.
Кстати, по какой-то причине наблюдается связь между чисткой зубов и более низким риском фибрилляции предсердий (это тип аритмии) и сердечной недостаточности. Правда, пока непонятно, то ли бактерии, живущие между зубами и деснами, могут попасть в кровоток и изменить микробиом кишечника, что ведет к системному воспалению и повреждению сердечного клапана. Или же люди, которые заботятся о своих зубах, также заботятся о здоровье и других частей своего тела и ведут здоровый образ жизни.
Если уголок хлеба покрылся плесенью, лучше выбросить всю буханку. Видимая нам плесень — лишь часть системы грибков, которая может пронизывать весь кусок пищи. Так что «чистой» части заплесневелого хлеба не существует.
К сожалению, домашних тараканов все труднее вывести. В некоторых случаях исследователи не только не смогли снизить численность тараканов за шесть месяцев даже при комбинировании различных инсектицидов, но и обнаружили, что устойчивость насекомых к ядам за одно поколение увеличилась в шесть раз.