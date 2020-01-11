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В Оршанском районе под колеса автомобиля попала женщина
11.01.2020 23:24 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Авария произошла 11 января около 18 часов вечера на 157 км автодороги «Орша-Лепель» в деревне Заболотье Оршанского района,
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Авария произошла 11 января около 18 часов вечера на 157 км автодороги «Орша-Лепель» в деревне Заболотье Оршанского района.
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