В Оршанском районе под колеса автомобиля попала женщина

Источник материала: Bybanner

Авария произошла 11 января около 18 часов вечера на 157 км автодороги «Орша-Лепель» в деревне Заболотье Оршанского района, сообщает "Витебский Курьер" .



Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем «Opel Astra», совершил наезд на пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода 58-летнюю местную жительницу. Пешеходный переход находился в зоне видимости пешехода. В результате аварии женщина получила телесные повреждения и была доставлена в ОГБ № 1 им. Семашко, сообщили в областной ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.