Новый флагман Samsung показался на «живых

Источник материала: IT.Tut.by

11 февраля компания Samsung представит новое поколение флагманских смартфонов — Galaxy S20. Линейка будет состоять как минимум из трех аппаратов. Один из них недавно удалось заснять на фото, пишут на форуме разработчиков XDA-Developers.

Предполагается, что производитель покажет Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Сфотографировать удалось «средний» Galaxy S20+.

Устройство получит крупный дисплей (6,7 дюймов) во всю фронтальную панель с вырезом для селфи-камеры в форме буквы «О», а также стеклянный корпус. Наверняка можно ожидать функции реверсивной подзарядки и защиты от воды и пыли. Рамки по краям экрана визуально разные — снизу грань немного толще. Клавиши питания и регулировки громкости расположатся с правой стороны смартфона. Разъема 3,5-мм для наушников, судя по всему, не предвидится.





На задней панели смартфона красуется прямоугольный блок для основной камеры. Она, судя по фото, будет включать четыре полноценных сенсора, один пока точно не идентифицированный датчик (скорее всего, ToF для измерения глубины объектов в кадре) и вспышку. По словам известного сетевого источника Ice Universe, разрешение главного модуля составит 12 Мп (1.8μm). 108-мегапиксельный датчик приберегли для Galaxy S20 Ultra.

Процессором для аппарата выступит Snapdragon 865 или аналогичный Exynos (в зависимости от региона продаж). Кроме серии Galaxy S20 компания на презентации также покажет Galaxy Z Flip — смартфон-раскладушку со сгибающимся экраном, который ранее называли Galaxy Bloom.

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