В глазном яблоке пациента впервые зафиксировано черенковское излучение

Источник материала: IT.Tut.by

Врачи впервые зафиксировали появление черенковского света внутри глазного яблока пациента. Об этом пишет IFLScience со ссылкой на пресс-релиз на EurekAlert .



Фото: EurekAlert

В течение десятилетий люди, проходящие лучевую терапию, которая используется для лечения рака, сообщали о странном явлении: они видели вспышки света в своих глазах, даже когда они были закрыты.

В медицинской литературе говорится, что пациенты описывали «луч синего света» и «видение синего неонового света», которое иногда сопровождался «белым запахом» во время облучения, длящегося долю секунды.

Было несколько теорий, почему такое могло происходить, в том числе то, что во время терапии стимулируются пигменты сетчатки в глазах пациентов, или же что внутри глазного яблока возникает черенковское излучение — тот же эффект, который заставляет ядерные реакторы под водой светиться синим цветом.

Теперь ученые впервые зафиксировали этот странный свет, предоставив первые фотографические доказательства того, что это явление на самом деле является черенковским излучением.

Черенковское излучение — электромагнитное излучение, возникающее, когда заряженная частица проходит через вещество со скоростью, большей, чем скорость света в этой среде, создавая эффект, похожий на звуковой удар, который возникает, например, когда самолет движется быстрее скорости звука.

Говоря проще: ничто не влияет на скорость света в вакууме, но совсем другое дело, если свет, например, проходит через воду.

Команда исследователей из Дартмутского колледжа и Онкологического центра Норриса Коттона при медицинском центре Дармут-Хичкок, которая опубликовала свою работу в Международном журнале радиационной онкологии , использовала технологию, названную системой формирования изображений с камеры CDose, специально разработанную для наблюдения за излучением света от биологических систем.

Таким образом было впервые получено излучение света от глаза пациента, проходящего лучевую терапию. Отмечается, что эти данные также являются первым доказательством того, что в глазу достаточно света, чтобы вызвать визуальное ощущение, и что этот свет напоминает черенковское излучение.

Когда излучение проходит через глаз, в стекловидном теле генерируется свет. И данные, полученные в режиме реального времени, однозначно показывают, что количества производимого света достаточно, чтобы вызывать зрительные ощущения. Причем это излучение можно отнести к черенковскому.

Команда надеется, что система исследований и визуализации может быть использована для улучшения лучевой терапии. Например, чтобы помочь медикам понять, достигла ли радиация целевой цели. И, конечно, это объяснение должно успокоить пациентов, видящих странные вспышки в своих глазах.