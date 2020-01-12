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Стало известно время и место появления современного герпеса

13.01.2020 13:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Генетики из Италии узнали родину и время появления двух главных разновидностей герпеса. Обе возникли в Африке относительно недавно, одна — примерно пять тысяч лет назад, другая — около 300 лет назад, гласит статья в научном журнале Molecular Biology and Evolution. Об этом пишет ТАСС.

Стало известно время и место появления современного герпеса
Фото: pixabay.com

«Благодаря изучению обрывков ДНК ископаемых вирусов мы начали лучше понимать то, с какой скоростью они эволюционируют. Используя схожие методы, мы пришли к выводу, что предок ныне существующих разновидностей вируса HHV1 покинул Африку примерно пять тысяч лет назад. Его собрат HHV2 вышел за ее пределы значительно позже, в XVIII веке», — рассказала Мануэла Сирони, один из авторов работы, генетик из Научного института реабилитационной медицины в Лекко (Италия).

Вирус герпеса относится к числу самых распространенных человеческих инфекций. Существует несколько различных его видов, которые поражают разные части тела. К примеру, вирус HHV1 вызывает простуду на губах, HHV2 проникает в половые органы, а вирусы HHV6 и HHV7 вызывают псевдокраснуху — непродолжительную лихорадку и сыпь. Если человек заражается этими вирусами, они остаются в его организме пожизненно.

Достаточно долгое время герпес, в особенности HHV1, считался достаточно безобидным вирусом, однако недавно ученые начали находить намеки на то, что его присутствие в организме способствует развитию болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, энцефалита, некоторых форм рака половых органов и других болезней.

Как сегодня считают ученые, различные разновидности вируса герпеса сопровождают человечество фактически с первых дней его существования. В частности, три года назад генетики выяснили, что первые штаммы этого патогена начали поражать представителей рода Homo примерно 1,5−3 миллиона лет назад. Они «перепрыгнули» межвидовой барьер между предками людей и шимпанзе, используя древних гоминид-парантропов в качестве передаточного звена.

История и генетика

Сирони и ее коллеги заинтересовались современной историей герпеса — тем, когда и где появились общие предки ныне существующих штаммов вирусов HHV1 и HHV2. Для ответа на этот вопрос они проанализировали несколько сотен геномов каждого типа герпеса, расшифрованных в последние годы, сопоставили их между собой и выделили наборы характерных для них мелких мутаций.

Ученые доказали, что обе разновидности герпеса действительно возникли в Африке. При этом, вопреки ожиданиям генетиков, и тот, и другой вирус начали поражать человечество относительно недавно, а не покинули континент вместе с первыми Homo sapiens примерно 60−100 тысяч лет назад, как считалось ранее.

Пока генетики не могут сказать, как предок современных штаммов HHV1 вышел за пределы Африки. В свою очередь, распространение HHV2, по мнению Сирони и ее коллег, можно связать с расцветом работорговли в 1681—1792 годах, когда на плантации Бразилии и будущих США было перевезено свыше 17 миллионов африканцев. В пользу этого говорит то, что половая форма герпеса заметно чаще встречается в странах Нового Света, чем в Евразии, а также генетическая близость между африканскими и американскими разновидностями HHV2.

Открытие обрывков древних геномов вируса герпеса на территории Африки, Карибских островов и восточных берегах Бразилии, как надеются ученые, поможет им прояснить историю эволюции и распространения и того, и другого типа этой болезни, и понять, почему HHV1 и HHV2 начали заражать человечество относительно недавно. Ответ на этот вопрос поможет генетикам понять, что мешает созданию вакцин и лекарств от этой болезни.

 
 
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Генетики из Италии узнали родину и время появления двух главных разновидностей герпеса. Обе возникли в Африке относительно недавно, одна — примерно пять тысяч...
 
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