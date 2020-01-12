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Витебские мошенники обманным путем списывали деньги у доверчивых граждан
13.01.2020 15:17 — Новости Hi-Tech | Bybanner
Источник материала: Bybanner
Двое молодых людей из Витебской области продавали несуществующую виртуальную валюту с фейковых аккаунтов,
Парни 2001 года рождения предлагали людям, так называемые, "голоса" (виртуальную валюту) по сниженной цене. После того, как мошенники заполучали реквизиты мобильных номеров, а также коды клиентов, они списывали с баланса сим-карт деньги.
Конечно, люди взамен не получали обещанных голосов. На сегодня известно, что постардали 49 человек со всей Беларуси. Общая сумма ущерба составила Br1,5 тыс.
Сообщается, что установлены подозреваемые.
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Двое молодых людей из Витебской области продавали несуществующую виртуальную валюту с фейковых аккаунтов.
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