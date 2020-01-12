Минчане заметили «таинственное свечение» над городом. Но этому есть простое объяснение

Источник материала: IT.Tut.by

К нам стали обращаться читатели, которые заметили оранжевое свечение в ночном небе Минска. Конечно, это не «базы НЛО», а просто подсветка теплиц.



Фото прислала читательница Ирина. Снимок был сделан в районе улицы Притыцкого

Это свечение заметили и пользователи Сети. Некоторые шутят, что это «база НЛО».

Несколько лет назад мы опубликовали фото Минска, сделанное российским космонавтом Сергеем Волковым с борта МКС. На нем было видно, что самые яркие пятна — это тепличные комплексы рядом с Большим Тростенцом, в районе ТЭЦ-4 и в Замосточье; также хорошо заметен поселок Сокол.



Фото: vk.com/iss_volkov

Овощи, фрукты и цветы у нас выращиваются практически круглый год. Так, на сайте УП «Минский парниково-тепличный комбинат» отмечается , что это «одно из первых предприятий, освоившим выращивание огурцов, салатов и зеленных культур круглогодично с использованием технологии системы досвечивания». То же самое говорится и про Минский парниково-тепличный комбинат.

Система досвечивания используется для продления светового дня. Проще говоря, она дает эффект дополнительного солнца для растений. Поэтому парники ярко светятся даже в темное время суток.

Как правило, такое свечение заметно в пасмурную погоду при низкой облачности.