|
Минчане заметили «таинственное свечение» над городом. Но этому есть простое объяснение
13.01.2020 13:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
К нам стали обращаться читатели, которые заметили оранжевое свечение в ночном небе Минска. Конечно, это не «базы НЛО», а просто подсветка теплиц.
Это свечение заметили и пользователи Сети. Некоторые шутят, что это «база НЛО».
Несколько лет назад мы
Овощи, фрукты и цветы у нас выращиваются практически круглый год. Так, на сайте УП «Минский парниково-тепличный комбинат»
Система досвечивания используется для продления светового дня. Проще говоря, она дает эффект дополнительного солнца для растений. Поэтому парники ярко светятся даже в темное время суток.
Как правило, такое свечение заметно в пасмурную погоду при низкой облачности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К нам стали обращаться читатели, которые заметили оранжевое свечение в ночном небе Минска. Конечно, это не «базы НЛО», а просто подсветка теплиц.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)