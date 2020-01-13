ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые: глобальное потепление может привести к новым смертям

14.01.2020 10:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: IT.Tut.by

Повышение средней температуры на два градуса Цельсия из-за глобального потепления может привести к около 2100 дополнительных смертей каждый год в одних только США. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, Колумбийского университета и Гарвардского университета. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пишет Lenta.ru.

Ученые: глобальное потепление может привести к новым смертям
Изображение использовано в качестве иллюстрации

Исследователи изучили число смертей от травм в каждом штате и округе материковой части США за исключением Гавайских островов и Аляски в период с 1980 по 2017 год. Травмы были связаны со случайными происшествиями вроде падений, утоплений и автокатастроф, а также с насилием и самоубийствами. При этом специалисты отслеживали необычные изменения в температуре воздуха в течение 38-летнего периода.

Оказалось, что повышение температуры воздуха приводило к большему число смертей среди молодых людей, непосредственной причиной которых были транспортные происшествия, самоубийства, утопления и насилие. При этом наиболее уязвимой группой являются мужчины, на которых приходится 1200 из 1600 дополнительных смертей, связанных с повышением температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия.

Ученые полагают, что жаркая погода заставляет людей больше времени проводить на улице, что увеличивает вероятность несчастных случаев. Кроме того, высокая температура воздуха способствует обострению психических расстройств и употреблению большего количества алкоголя.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повышение средней температуры на два градуса Цельсия из-за глобального потепления может привести к около 2100 дополнительных смертей каждый год в одних только...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
МВД Беларуси начало использовать российский ИИ для контроля безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика