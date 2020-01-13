МВД Беларуси начало использовать российский ИИ для контроля безопасности

Источник материала: IT.Tut.by

Минское областное управление Департамента охраны МВД Республики Беларусь начало использовать программное обеспечение, разработанное пермской компанией Macroscop, для контроля безопасности территории при помощи искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и сооснователь компании Александр Коробков.



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«Запущен пилотный проект на базе одного из отделений Департамента охраны МВД [Беларуси] в Минской области. Они хотят повышать безопасность на основе нашего программного обеспечения и хотят при этом использовать интеллектуальные модули, которые у нас есть. Это распознавание лиц, распознавание автомобильных номеров и модуль контроля активности персонала. За счет этих модулей решаются конкретные задачи, а именно контроль входа-выхода посетителей и контроль людей, въезда-выезда. Сейчас они этот пилотный проект запустили и планируют его еще масштабировать на несколько отделений, в том числе и в других городах», — сказал он.

По словам Коробкова, искусственный интеллект способен автоматизировать производства, уменьшать риски человеческих ошибок, снижать затраты и увеличивать прибыль. Софт, который разрабатывает пермская компания прост в обслуживании, но при этом обладает широким функционалом, содержит большое количество интеллектуальных модулей, в том числе с использованием нейронных сетей.

«Перед нами стояла серьезная задача минимизировать человеческую ошибку в задаче обеспечения комплексного контроля въезда и выезда транспортных средств на ведомственные объекты, распознавания лиц посетителей и контроля активности оператора системы видеонаблюдения. По результатам пилотного проекта мы планируем масштабировать опыт на 24 наших отделения в Минском управлении, в том числе в Витебской и Гродненской областях», — приводятся в сообщении , размещенном на сайте Macroscop, слова начальника отдела средств и систем охраны Минского областного управления Департамента охраны (ДО) МВД Республики Беларусь, полковника милиции Вадима Вознесенского.

Системным интегратором проекта выступила компания On/off store (Беларусь). В 2020 году систему мониторинга общественной безопасности Минского управления ДО МВД планируют расширить до 1,5 тыс. камер наблюдения.

Macroscop — инновационная компания, появившаяся на рынке IP-видеонаблюдения в 2008 году в Перми. Компания создает и выводит на рынки программное обеспечение, которое может найти применение в интеллектуальных системах безопасности, розничной торговле, робототехнике и других сферах жизни человека. На зарубежных рынках компания представлена торговой маркой Eocortex, чей софт используют Hugo Boss, Mvenpick, Hilton, Ikea, McDonald’s, «Лукойл» и многие другие в 55 странах мира.

Ранее dev.by рассказывал о Республиканской системе мониторинга общественной безопасности (РСМОБ), которая должна перенаправить поток данных с локальных сетей наблюдения в единую централизованную. В 2018 году ООО «24×7 Паноптес» («дочка» Synesis) со своей облачной платформой Kipod для умного города на основе технологий AI и Big Data выиграло конкурс по выбору технического оператора. Правда, если раньше представители компании говорили о 360 тысячах камер в 2023 году, то теперь — о 13 тысячах камер в 2021 году.

Заместитель начальника управления охраны правопорядка МВД Александр Жилинский подтвердил, что в настоящее время к РСМОБ подключено менее 100 камер. В период Евроигр камер было больше — все объекты Игр были подключены в тестовом режиме безвозмездно, и тестирование прошло успешно, но потом камеры вновь перевели в локальный режим работы. По словам представителя МВД, в Минске подключено три объекта: Минский железнодорожный вокзал, автовокзал и метрополитен.