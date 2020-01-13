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Новая медицинская установка сохраняет органы живыми в течение недели

14.01.2020 15:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Ученые из Швейцарии создали установку, которая может поддерживать жизнедеятельность печени и других крупных органов на протяжении целой недели. О перспективах ее применения в медицинской практике пишет пресс-служба Цюрихского университета со ссылкой на статью в научном журнале Nature Biotechnology. Об этом сообщает ТАСС.

Новая медицинская установка сохраняет органы живыми в течение недели
Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: intrigue.ie

«Успех этой уникальной системы открывает дорогу для множества новых векторов развития трансплантологии. Теперь мы сможем восстанавливать поврежденную печень, удалять из нее жир или даже выращивать новые органы из ее фрагментов», — рассказал один из авторов работы профессор Цюрихского университета Пьер-Ален Клавьен.

Главная проблема современной трансплантологии состоит в том, что почти все органы, в том числе сердце, печень и почки, вне тела человека живут очень недолго. В среднем их можно хранить даже при околонулевых температурах лишь 12−18 часов, после чего их пересадка может стать опасной для пациента. Поэтому больше половины органов, изначально пригодных для пересадки, врачи сейчас просто выбрасывают.

Сейчас ученые пытаются решить эту проблему несколькими путями. В частности, они создают новые технологии заморозки органов, которые не разрушают их клетки, а также разрабатывают различные методики выращивания полноценных человеческих тканей внутри тела свиней. Вдобавок, генетики сейчас активно работают над средствами, которые делают органы животных «невидимыми» для иммунной системы человека. Это позволит заменять ими поврежденные части тела при отсутствии подходящих человеческих трансплантатов.

Новые горизонты трансплантологии

Клавьен и его коллеги подошли к этой проблеме с другой стороны, — они не стали искать пути замедления метаболизма клеток трансплантата или его замены на нечто совершенно иное, а попытались повторить условия, в которых он работает внутри организма человека или другого млекопитающего.

Ученые уже не раз пытались сделать нечто подобное раньше, однако эти опыты обычно заканчивались неудачно. Как правило, печень и другие органы сохраняли жизнеспособность на протяжении лишь половины суток после подключения к искусственной системе жизнеобеспечения. Швейцарские исследователи детально проследили за процессом гибели печени и выяснили, как ликвидировать большинство из этих проблем.

В частности, медики и инженеры создали системы, которые автоматически управляют уровнем инсулина и сахара в искусственной крови, удаляют из нее все отходы жизнедеятельности, а также поддерживают в сосудах печени корректный уровень давления при помощи препаратов, сужающих и расширяющих сосуды. Благодаря этому «искусственное тело» может в полностью автоматическом режиме поддерживать работу органа, и вмешательство врачей в этом случае не нужно.

Работу этой системы ученые проверили на нескольких образцах печени свиней, часть из которых была имплантирована после долгого хранения в тело других животных. Этот эксперимент показал, что «искусственное тело» могло поддерживать органы в полностью живом состоянии на протяжении недели.

Добившись этого успеха, ученые провели несколько экспериментов с образцами человеческой печени, от которых отказались хирурги-трансплантологи из-за их низкого качества. Оказалось, что система Клавьена и его коллег не только смогла поддержать их жизнедеятельность, но и значительно улучшила состояние органов, уменьшив уровень воспалений и число мертвых клеток внутри них, если печень еще сохраняла жизнеспособность.

Это, как отмечают исследователи, открывает дорогу не только для длительного хранения органов, но и использования подобных установок для проведения сложных восстановительных работ и лечения болезней, таких как жировая болезнь печени, которые раньше считались фактически неизлечимыми.

 
 
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Ученые из Швейцарии создали установку, которая может поддерживать жизнедеятельность печени и других крупных органов на протяжении целой недели. О перспективах...
 
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