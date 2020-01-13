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Иллюзия с вращающимся котом «сломала» людям мозг. А что видите вы?
14.01.2020 16:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия с вращающимся котом — пользователи не могут понять, в какую именно сторону. Об этом
Ролик появился в
На первый взгляд кажется, что кот вращается влево, но некоторые пользователи с этим не согласны:
В конце-концов, в комментариях объявился пользователь, который смог доходчиво объяснить, с чем это связано. «Это иллюзия. Так как нет ничего, кроме контуров, ты не можешь определить, например, хвост проходит ближе к тебе или за ее телом, поэтому это просто рандом твоего мозга, и ты, кстати, можешь это изменить», —
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В Сети набирает популярность новая оптическая иллюзия с вращающимся котом — пользователи не могут понять, в какую именно сторону. Об этом пишет издание Media Leaks.
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